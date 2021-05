"Covid-19 Genitori-donatori": il concorso di Avis nelle scuole, podio alla Saffi di Pontedera

Giovedì 27 maggio, in presenza del Presidente provinciale dell’AVIS di Pisa Mario Bruselli, del Vicesindaco Alessandro Puccinelli, della Dirigente scolastica Prof.ssa M. Tiziana Baratta e dei docenti di tutte le classi partecipanti, si è tenuta, presso l’Istituto Comprensivo “Curtatone e Montanara”, la premiazione del concorso promosso dall’AVIS “Covid-19 Genitori-donatori”, rivolto alle scuole d'infanzia e agli istituti Comprensivi della provincia di Pisa.

L’ obiettivo del concorso era quello di avvicinare gli studenti più giovani ad una tematica così importante come la donazione del sangue, e di diffondere, attraverso la realizzazione di disegni, riflessioni, poesie, la cultura del “dono”, dell’altruismo che peraltro, in un momento così complesso come quello attuale, assume una valenza ancor più profonda e significativa.

All’iniziativa hanno partecipato con entusiasmo tutte le classi della scuola Primaria Saffi per un totale di 154 alunni; la classe quinta, con il disegno realizzato dalla studentessa Giulia Spata, è risultata vincitrice del secondo premio nella classifica finale dei vincitori del concorso.

Il presidente Provinciale dell’AVIS, Prof. Mario Bruselli, dopo aver ringraziato tutti gli studenti e i Docenti per aver partecipato all’iniziativa, ha donato alla scuola una stampante a colori, che la Dirigente ha messo a disposizione del Plesso di scuola primaria a beneficio di tutti gli alunni, ed ha consegnato a ciascun alunno un pacchetto contenente numerosi gadgets didattici (penna righello, quaderno…) che sono stati molto graditi da tutti i bimbi.

Fonte: Istituto Comprensivo Curtatone e Montanara Pontedera