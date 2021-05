Decorazioni Bagnoli, incontro con la sindaca Rossetti

Proseguendo nell’ascolto del territorio e delle sue esigenze, con particolare riferimento al tessuto produttivo, il Sindaco Simona Rossetti ha ricevuto in Municipio i responsabili della “Decorazioni Bagnoli” di Bassa, di Claudia e Marco Bagnoli.

Si è trattato di un incontro che è servito per capire come un’azienda impegnata sul territorio dal lontano 1973, stia gestendo la difficile fase della ripartenza.

La Decorazione Bagnoli inizialmente attiva nel campo della decorazione della ceramica, delle vetrate artistiche e degli interni di lusso, si è successivamente concentrata sulle pelli pregiate.

Nel periodo post Covid, l’azienda è ancora più impegnata a investire sulla qualità del prodotto per soddisfare le crescenti esigenze del mercato.

Tra l’altro il fondatore della ditta, Vieri Bagnoli, è l’autore dello stemma in legno dove campeggia il cerro con i colori giallo e verde del Comune che è appeso nell’atrio del Municipio.

“Ringrazio ancora Vieri Bagnoli per questo bel lavoro che da anni fa mostra di sé nel nostro Comune e lo ringrazio insieme ai figli Marco e Claudia per portare avanti con passione, nonostante le difficoltà contingenti, un’attività importante e apprezzata- dichiara il Sindaco Simona Rossetti- come Amministrazione comunale siamo consapevoli di quanto sia complicato far fronte a questi periodi; siamo pertanto impegnati per capire i problemi e le necessità attivandoci per dare tutto il sostegno possibile alle aziende”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa