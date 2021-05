Decreto Sostegni bis, Tni Italia attacca: "Nuova beffa per la ristorazione"

“Una delusione e una beffa per il nostro settore. Il decreto Sostegni bis, pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale – dichiara Raffele Madeo, vicepresidente di Tni Italia – conferma il 60% del credito d'imposta sulle locazioni, ma solo fino a maggio”. Per gli alberghi, invece, la proroga arriva al 31 luglio.

“Premesso che ai ristoranti dovrebbe essere dato il 100% del credito d'imposta e non il 60%, ancora una volta siamo di fronte ad un Governo che sceglie di abbandonarci. I ristoranti non lavorano da ottobre – sottolinea Madeo – e potranno riaprire davvero, all'interno e all'esterno, solo martedì prossimo. Ed è solo dal 1 giugno che i ristoratori torneranno ad usufruire di quei locali per i quali hanno continuato a pagare l'affitto, pur non lavorando”.

“Però, evidentemente, non si fa in tempo a ripartire che si decide di abbandonare un settore che è il fiore all'occhiello del nostro Paese, che dà lavoro e rappresenta un patrimonio culturale, oltre che economico. Prova ne è che gli alberghi, gli agriturismi, le agenzie di viaggi, che comunque non sono mai stati obbligati a chiudere, avranno il loro credito d'imposta sugli affitti fino al 31 luglio. Due mesi in più dei ristoranti che hanno avuto perdite al 100%. Assistiamo a tante chiacchiere – conclude il vicepresidente – ma di concreto niente. Chiediamo al Governo di recepire la nostra richiesta, altrimenti, come già abbiamo fatto, mobiliteremo l'intero comparto Horeca per uno sciopero nazionale”.

Fonte: Tni Italia - Ufficio stampa