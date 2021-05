Dem Festival, il programma per 28 e 29 maggio

Domani, venerdì 28 maggio, al DEM Festival di Empoli giornata dedicata alle donne con due dibattiti che le vedono protagoniste assolute. Si comincia alle 17.30 con Sebben che siamo donne con Francesca Basanieri. presidente commissione Pari opportunità della Regione Toscana, Lucia Borganzone, segreteria nazionale Conferenza Donne democratiche, Alessandra Nardini, assessora regionale, laura Rimi, commissione Pari opportunità della Regione Toscana e Laura Sparaviglia, consigliera comunale di Firenze. Coordina Eleonora Caponi, portavoce conferenza donne democratiche Empolese Valdelsa.

Alle 19 Italia domani con la sottosegretaria di Stato Caterina Bini, Simona Bonafè, segretaria Pd Toscana con i senatori Debora Serracchiani e Dario Parrini. Coordina l’incontro Francesco Ippolito, giornalista di Canale 50.

Gli altri eventi in programma: alle 16.30fantafumetto, laboratorio di disegno di Virginia Puccianti. Alle 17 Break dance a cura di Move; alle 17.30 La montagna di libri con Diletta Landi della compagnia Giallo Mare Minimal Teatro, spettacolo teatrale per bambini dai 3 anni. Alle 18 Granduodarchi e voi? Elena Rocchini e Rachel Sweet accompagneranno i bambini in un bel viaggio musicale.

Sabato 29 maggio alle 19 è previsto l’incontro One man show con il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

La manifestazione si concluderà domenica 30 maggio.

Gli organizzatori, nel massimo rispetto delle normative anti-contagio, che impongono un doveroso distanziamento e una gestione accurata degli spazi a disposizione, hanno attivato il portale www.demfestival.it, che ospiterà la presentazione del programma e tutte le dirette streaming degli incontri e grazie al quale sarà possibile prenotarsi a tutti gli eventi per la partecipazione in presenza.

Per prenotare basta cliccare sull’evento e procedere con quello che richiede la piattaforma per l’iscrizione oppure telefonare al 340 675 0735. Alla fine verrà emesso un biglietto virtuale con il quale sarà possibile accedere all’evento. Si possono prenotare più eventi e la partecipazione è gratuita. Per i laboratori è richiesto un contributo di 2,5 euro a persona.

