Discarica Grillaia, lettera aperta a Nardini: "Da che parte sta?"

Pasquale Vaira, professore e volto di Circusbandando, ha scritto una lettera aperta all'assessora regionale Alessandra Nardini. Di seguito il testo completo.

Cara Alessandra, sono il Prof. Vaira tuo insegnante di Scuola Media a Capannoli.

Ho sempre ammirato la tua voglia di essere nel sociale e poi di intraprendere l'impegno politico, prima a livello locale e poi regionale, impegno che certo è difficile da portare avanti, soprattutto questi tempi in cui l'antipolitica che tu hai tanto contrastato continua ad avere un certo peso ma anche perché riconosco non sia facile trovare sempre il punto giusto delle mediazioni che pur vanno fatte.

E' da tanto, dallo scorso luglio a Floriddia, in quel di Peccioli verso Villamagna, nell'incontro organizzato dal "Biodistretto Valdera",, che non ti vedo...Nel frattempo sono successe varie cose nel nostro piccolo e nel grande. Tralasciando il grande, chesso' Biden e non più Trump o Draghi e non più Conte o Letta e non più Zingaretti qui nella nostra Toscana non c'è più Rossi e c'è Giani. Tu lo sai benissimo perché hai stravinto le elezioni dello scorso settembre (naturalmente congratulazioni, te le feci anche al momento ma mi ripeto volentieri) e sei addirittura diventata Assessore. Assessore all'Istruzione, alla Formazione Professionale, Università e Ricerca, Impiego, Relazioni internazionali e Politica di Genere .

Ti leggo impegnatissima nella tua figura Istituzionale e nella difesa dei diritti, un tema che, riconosco, da sempre hai portato avanti con passione e dedizione ammirevole.

Sai però appunto ti dicevo che non ti vedo da tempo ed è un peccato perché mi sarei aspettato, probabilmente da ingenuo qual sono, che a partire dal 25 maggio scorso il tuo terreno di riferimento diventasse Chianni e La Grillaia contrastando quella scellerata Delibera che la Giunta Regionale Rossi approvò giusto un anno fa.

In realtà non ti abbiamo più vista dopo il flash mob di Terricciola dello scorso 7 giugno se non appunto a Floriddia.

Mi pare tu eviti accuratamente non solo di venire da queste parti e chessò indire un'assemblea per spiegare la tua posizione contro o a favore della Riapertura della Grillaia, come per esempio ha fatto, per altro in pochissime occasioni l'Amministrazione Comunale, qui di Chianni, ma appunto tu eviti anche solo di parlarne.

C'è come un silenzio stampa. Un silenzio stampa totale. Un silenzio stampa assordante. Come se la questione non esistesse!! Silenzio stampa da parte tua, di Antonio Mazzeo ormai figura importantissima essendo addirittura Presidente del Consiglio Regionale e del Consigliere Andrea Pieroni. Tutti e tre esponenti di maggioranza di questi territori dai quali però vi state tenendo a debita distanza.

Partecipaste al Flash Mob a Terricciola, poi due mozioni in Consiglio Regionale e poi...e poi ...il nulla più totale.

Nanni Moretti incitava a suo tempo D'Alema a dire qualcosa di sinistra. Nel mio piccolo ti invito a venire a Chianni, Terricciola e Laiatico, non lontano quindi dalla tua Santo Pietro Belvedere e avere il coraggio di dichiarare da che parte stare. Con la Riapertura della Discarica e il Conferimento Amianto, ripeto scelleraramente deciso dalla Giunta Rossi, fuori da ogni piano organico di dismissione e inertizzazione del pericoloso materiale o per la difesa del territorio e quindi la messa in sicurezza de La Grillaia senza apporto di altri rifiuti. Soprattutto se pericolosi.

La Grillaia non è ancora riaperta.

Non sarebbe male un tuo impegno in questo senso anche davanti alle pesantissime inchieste sulle infiltrazioni della ndrangheta nella gestione dei Rifiuti speciali/ pericolosi in Toscana.

Inchieste che hanno, come ben sai, coinvolto anche esponenti di altissimo rilievo in Regione, addirittura il Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione e non solo lui.

Non cose da poco. Poi si capisce perché l'antipolitica vada per la maggiore.

Noi, una certa parte della popolazione, ci crediamo ancora.

La discarica della Grillaia non deve riaprire.

Qualsiasi sia la mediazione da fare l'obiettivo è impedire il conferimento di nuovi rifiuti e in special modo di quelli pericolosi.

L'Assessore Nardini cosa ne pensa? Da che parte sta?

Grazie dell'attenzione e naturalmente sia io che tutte le persone sensibili in zona al tema della Discarica aspettiamo che, su la Grillaia, il tuo silenzio stampa così come quello dell'intero Governo Regionale termini il prima possibile! Altrimenti ovviamente sarete pesantemente responsabili, ancor più di quanto lo siate già ora.