Eventi estivi e concerti, parteciperai? Il sondaggio di gonews.it

Torna il sondaggio di gonews.it e si riaffaccia nella vita pubblica anche la possibilità di poter partecipare a grandi eventi pubblici all'aperto, come i concerti o le fiere. Siamo stati a Empoli con la nostra Margherita Cecchin a chiedere opinioni in merito. Tante manifestazioni in zona potrebbero ripartire nei prossimi mesi, pensiamo al Beat Festival o alla Festa dell'Unicorno. Tante altre sono già state annunciate, come Mercantia Festival. Nel mezzo il pubblico, che sarà necessariamente ridotto e contingentato. Forse anche vaccinato, e quindi più tranquilo negli spostamenti e nelle situazioni a rischio 'calca'.

Potete votare nella colonna a destra fino alle 13 di giovedì prossimo, 3 giugno. Poi tireremo le somme.