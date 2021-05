Ex cinema Capitol, Confcommercio Firenze: "Coin è una grande opportunità"

“Un’operazione importante, che recupera un immobile di prestigio nel centro della città, vuoto ormai da troppi anni e desolante. Portato a nuova vita, l’edificio riuscirà finalmente a sanare quella piccola ‘ferita’ del nostro centro storico”.

Si esprime così il presidente della Confcommercio di Firenze Aldo Cursano in merito all’ipotesi di apertura di un centro commerciale Coin negli spazi dell’ex cinema Capitol di piazza del Grano.

“Vediamo di buon occhio questa novità, che oltre a definire la piena riqualificazione di un’area importante garantisce una continuità occupazionale al personale dipendente di Coin, circa 150 persone”, sottolinea Cursano.

“Per quanto riguarda la vicinanza con gli Uffizi, riteniamo che il marchio dietro alla nuova apertura sia perfettamente in grado di rispettare quel decoro e quella qualità che si confà alla posizione. Una città viva deve saper mettere in dialogo le sue diverse funzioni, senza pregiudizi né diktat. Cultura e commercio, antico e contemporaneo possono coesistere con profitto reciproco. L’importante è vigilare perché sia rispettato quel criterio di bellezza ed armonia che da sempre ha contraddistinto Firenze e che è diventato il nostro marchio in tutto il mondo”.

“Come membro di Giunta della Camera di Commercio, poi”, aggiunge Cursano, “mi pongo un problema sull’opportunità di recedere da una procedura di evidenza pubblica già discussa, deliberata e conclusa. Pena, ovviamente, di pagarne le conseguenze…”.

Fonte: Confcommercio Firenze