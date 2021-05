Fiere, giovedì 3 giugno il webinar di AEFI sulla ripartenza

Si svolgerà giovedì 3 giugno (dalle ore 9.30 alle 13.00) il webinar organizzato da AEFI (Associazione Enti Fieristici Italiani) sulla ripartenza dell’industria fieristica italiana, in occasione della Ged2021, la giornata mondiale delle fiere promossa da UFI, Global Association of the Exhibition Industry.

La determinazione e la fiducia con cui l’industria fieristica internazionale si appresta alla ripartenza, fissata per il 15 giugno, rappresentano gli elementi di un impegno davvero globale che, meglio di ogni altra intenzione, celebrano quest’anno la Giornata Mondiale delle Fiere, giunta alla sesta edizione. A fare il punto sulla riapertura del ‘quartiere Italia’ - che ogni anno genera un volume di affari di 60 miliardi di euro e produce il 50% dell’export del nostro Paese - i principali operatori e stakeholders del settore.

Supporti, strumenti e attività per la ripartenza saranno i principali temi delle tre sessioni di lavoro. Dopo l’apertura del webinar affidata a Maurizio Danese, presidente AEFI e Kai Hattendorf, managing director e ceo di UFI, si affronterà il tema dei supporti a sostegno della riapertura: dai finanziamenti per gli espositori alle agevolazioni per l’incoming fino alla promozione del nuovo calendario e agli accordi per la valorizzazione del territorio. Se ne parlerà con Lorenzo Becattini, presidente di Firenze Fiera, Carlo Romeo, direttore generale per la promozione del Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri, Maurizio Forte, direttore dell’Ufficio di coordinamento promozione del made in Italy Ice-agenzia, Mauro Alfonso, ad Simest, Pietro Piccinetti, amministratore unico e direttore generale di Fiera Roma.

A seguire verranno presentate dai referenti e coordinatori delle commissioni tecnica e giuridica di AEFI, le istruzioni per l’uso in materia dei protocolli per la sicurezza e del trattamento dei dati a tutela della privacy.

Infine, nell’ultima sessione dei lavori, verranno illustrate le attività messe in campo per la ripartenza attraverso anche la promozione congiunta sui mercati internazionali, le iniziative in campo sociale e il coordinamento dei calendari

Fonte: Firenze Fiera - Ufficio stampa