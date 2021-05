I 5 punti da analizzare per ideare una campagna pubblicitaria di successo

Perché il sito web di un’azienda funzioni, deve soprattutto avere visibilità e fare traffico. Avere un sito internet non basta poiché occorre studiare una precisa campagna di marketing e un piano strategico di link building e digital PR. Infatti, il sito web serve a poco se non viene visitato e visualizzato dagli utenti. Per pianificare una valida campagna di Digital PR e link building è necessario lavorare su diversi punti, come quelli elencati.

1. Valutare lo storico

La valutazione dello storico serve per conoscere meglio il sito web che deve crescere. Una valida e coerente strategia pubblicitaria di link building e digital PR non può esimersi dal prendere in esame ciò che è stato fatto prima. Seguendo un filo logico e l’evoluzione temporale, è più facile tracciare un percorso evolutivo della pagina e dei servizi che l’azienda propone. Non bisogna infatti cambiare di punto in bianco ma occorre portare avanti un discorso ben preciso.

2. Verificare l’autorevolezza

Tra le diverse analisi che un partner esperto come Web4Hit esegue per aumentare la visibilità, si include anche la verifica dell’autorevolezza del sito web. In altre parole, per ideare un piano strategico di link building e digital PR bisogna valutare la popolarità. La pagina web può esser più o meno ricercata e popolare tra gli utenti internet. L’analisi serve per rispondere domande quali quante persone visitano la pagina ogni giorno oppure quanto traffico registra il sito ogni mese. Spesso succede che un sito web ben curato e strutturato in realtà non faccia tanti contati quanti l’azienda si aspetta proprio per l’assenza di un piano strategico valido e completo.

3. Analizzare il pubblico target

Si parla di target per indicare uno specifico profilo degli utenti a cui l’azienda si riferisce e a cui propone i suoi beni o servizi. Questo tipo di analisi è fondamentale per studiare i contenuti e renderli davvero interessanti per il pubblico. Il target è individuabile da diverse caratteristiche, come possono essere età, sesso, occupazione, livello di reddito, luogo di residenza e altre ancora.

4. Migliorare i contenuti del sito

Per far crescere un sito web, gli addetti ai lavori di web4Hit si migliorano i contenuti del sito web affinché siano unici, originali e differenti da quelli dei concorrenti. In questo modo, è possibile iniziare un erpicarsi che porti alla crescita di visibilità e di traffico del sito web, oltre che alla differenziazione dai competitors.

5. Fissare un timing di pubblicazione

Non basta studiare contenuti utili e interessanti, ma occorre studiare una certa tempistica per la pubblicazione. Un sito web funziona meglio se è aggiornato periodicamente. Non ha senso aggiungere un gran numero di news e notizie in una sola settimana poi lasciare il sito a se stesso per mesi: le pubblicazioni devono esser ben cadenzate nel tempo. Inoltre, i testi del sito web devono avere un preciso timing poiché, per esempio, i contenuti spesso hanno maggiore attinenza in corrispondenza di determinate date o periodi dell’anno.