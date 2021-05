Incidente auto-moto a Montopoli, problemi sulla Tosco Romagnola

A causa di uno scontro frontale fra un'auto e una moto, è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni la SS67 “Tosco Romagnola” in Località Montopoli in Val D’Arno (PI), al km 30,250. Si registra un ferito già soccorso dal 118. Le deviazioni sono indicate in loco.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e la Polizia Municipale di Montopoli in Val D’Arno per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Aggiornamento ore 11.30: il problema è stato risolto, la strada è riaperta.