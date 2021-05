La Stanza Di Vetro, Lucilla Morosi ospite su Clivo Tv

Si parla di creatività nella puntata di questa sera de La Stanza di Vetro in onda su Clivo Tv alle 21,40. Ospite della trasmissione sarà Lucilla Morosi. Che la creatività la insegna. Soprattutto ai bambini, ma anche agli adulti.

Lucilla ha un percorso artistico che parte dalla formazione scolastica: ha frequentato l'istituto di Belle arti ha lavorato come scenografia e costumista per il teatro. A La Scala di Milano, ad esempio. E sul territorio collaborando e assiduamente con Giallo Mare, la compagnia diretta da Vania Pucci con la quale Lucilla ha ricevuto riconoscimenti importanti.

E adesso cerca di aiutare gli altri a trovare quella creatività che c'è in ognuno di noi e che a volte è nascosta, ma altre sconosciuta o inespressa. Fa laboratori di disegno e non l'ha fermata neppure il lock down. Prima ha svolto lezioni da remoto, on line con i suoi allievi, poi, complice anche la bella stagione, ha trasferito all’aperto la sua… aula.

Lucilla ha messo a disposizione la sua arte anche per la moda. Disegnando le sue creazioni su abiti, soprattutto blu jeans per una azienda di confezioni, una griffe empolese nota in tutto il mondo. E poi realizzando costumi per la danza.

Lucilla Morosi ha un laboratorio a Empoli dove poter frequentare le sue lezioni e, con i suoi insegnamenti poter sviluppare la parte creativa che c’è in ognuno di noi e che ci potrebbe portare a realizzare anche

Oggetti simpatici e utili. Un esempio? Con l’arrivo della bella stagione si possono realizzare disegni sulle proprie T-shirt in modo da renderle uniche e originali. E, alla stanza di vetro, Lucilla ci darà i rudimenti per poter sfruttare le qualità creative che abbiamo.