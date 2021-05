Lega, tornano i gazebo nel week end: tesseramenti e "Made in Italy"

Duemila piazze coinvolte in Italia, circa 120 in Toscana. Tornano i gazebo della Lega dove sabato 29 maggio e domenica 30, iscritti e militanti raccoglieranno le firme in favore del Made in Italy e dove ci si potrà tesserare al partito.

"Il gazebo - afferma il commissario della Lega Toscana Salvini Premier - è da sempre il nostro strumento di contatto con la gente. E' qui che si possono incontrare gli eletti ed i militanti. E' ancora qui che avviene la sensibilizzazione delle grandi battaglie politiche portate avanti dalla Lega, ma è anche al gazebo che ci si può iscrivere al partito. Posso assicurare che si tratta di un momento atteso e di condivisione, ma dopo il lungo periodo di stop a causa della pandemia per la Lega sarà anche una fase di ritorno nelle piazze per stare tra la gente. E lì che un partito trova gli spunti per un'azione politica sempre più efficace a livello territoriale, che si riflette poi nella dimensione regionale e nazionale".

Tesseramento dunque, ma anche raccolta firme a favore del Made in Italy, la grande battaglia che la Lega porta avanti da tanti anni. "Difendere il Made in Italy - afferma Lolini- non vuol dire difendere solo l'origine del prodotto, ma la sua qualità. Non passa giorno che le nostre produzioni non subiscano danni a causa delle contraffazioni, ma non ne passa neppure uno in cui a Bruxelles il burocrate di turno non si svegli e proponga una nuova norma continentale che va contro alla qualità dei prodotti italiani. La garanzia e il livello elevato che noi offriamo da sempre, e che ci ha reso famosi nel mondo, è sotto attacco e noi, con questa raccolta, diremo 'giù le mani dal made in Italy'.

"Non sarà una battaglia della Lega, ma credo che questa debba essere una battaglia di tutti gli italiani. Il mio appello, dunque, è a venire ai nostri gazebo ed a firmare. Solo così potremo dare tutti insieme più forza al Paese e alle sue produzioni".

Sul primo periodo di tesseramento avviato nelle sezioni Lolini è soddisfatto. "Le prime risposte sono importanti ed i tesserati sono in crescita - conclude il commissario- sono sicuro che molti decideranno di sposare la causa della Lega e di aderire nel prossimo fine settimana, anche grazie ad una ramificazione sempre più ampia sui territori".