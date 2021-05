Marco Predieri e Francesca Nunzi al Teatro di Cestello di Firenze

Dopo il lockdown, vissuto tra web e tv, torna in scena dal vivo sul palco del Teatro di Cestello Marco Predieri, con il suo nuovo spettacolo in anteprima nazionale dal titolo: "Il costruttore di valigie", un monologo, con incursioni, dove promette di "mettersi a nudo".

Il debutto sarà questo sabato, 29 maggio, alle 19,30. La regia porta una firma importante, quella dell'attrice, allieva di Gigi Proietti, Francesca Nunzi, che sarà anche la presenza "insolita" che "animerà" la scena in vesti inedite.

"E' per me e per noi tutti un nuovo punto di partenza - fa sapere l'attore - speriamo ora di poter riprendere la strada delle emozioni live, senza dover subire nuove angoscianti interruzioni. Condividere questo momento con Francesca Nunzi – prosegue il nostro protagonista – è una gioia e un privilegio, le sue visioni e il suo taglio registico arricchiscono il testo di magia e mi aiutano a crescere, sia in questa avventura che in generale come artista. La mano di Proietti dietro il suo modo di concepire la scena si vede tutta. In più la cosa incredibile è che si mette lei stessa a disposizione e sarà presente sul palco con me in un modo sorprendente… che però non posso anticipare”.

Un debutto che non dovrebbe rimanere isolato. “Ora pensiamo a ripartire – conclude Marco – perché non è affatto banale, soprattutto mentalmente, riprendere il filo che si è spezzato. Però ovviamente non è un'operazione che finisce con le prime date né a Firenze. Lo porteremo a Roma, Reggio Emilia e insomma stiamo già lavorando con la produzione a cercare piazze. Questa è solo la stazione dove si forma il treno, i binari vedremo dove ci porteranno".

Fonte: Ufficio stampa