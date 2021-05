A 100 anni legge I Miserabili e scrive libri: auguri nonna Nara Ciuti

È Nara Ciuti la nuova centenaria livornese. Festeggerà questo importante compleanno domani, venerdì 28 maggio.

Nonna Nara è nata a Livorno il 28 maggio 1921. Il padre ferroviere, la madre casalinga e due sorelle più piccole. Ragazza vivace con grande passione per i viaggi, la lettura, il cinema e particolarmente per la lirica che ha sempre seguito tanto da saperne a memoria molte romanze. La guerra purtroppo ha distrutto questa gioia di vivere uccidendo la sorella a cui era affezionatissima e menomando la più piccola in modo grave.

Nonostante questo ha sempre lavorato come sarta con creatività fino a pochi anni fa ed ha fatto parte della Corale Mascagni. Ha due figli, Gloria e Claudio; 3 nipoti, Rossana, Paola, e Monica, e 3 bisnipoti: Ilaria, Elena e Luca.

Continua a seguire tutti gli avvenimenti della politica con interesse, rilegge “I miserabili” ed è felice quando ha la possibilità di parlare del suo passato e della sua vita.

Nara Ciuti ha scritto anche un libro, “Una vita difficile”, che qualche mese fa ha presentato anche su un’emittente televisiva locale.

Se non fosse per i problemi di deambulazione dovuti ad interventi alle anche, sarebbe felice di poter viaggiare, andare al mare, a ballare e vivere con maggiore indipendenza. Per l'età deve rinunciare a queste cose, ma nonostante questo affronta con allegria la vita, circondata dall'affetto dei suoi cari e dalle poche amicizie che ancora sono in vita.

Il sindaco di Livorno Luca Salvetti le invia gli auguri più sinceri a nome di tutta la città.