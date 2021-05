Nasconde l'eroina tra le piante, arrestato 25enne in zona stazione a Empoli

Eroina nascosta tra le piante nel parcheggio a due piani della stazione di Empoli. Così un 25enne nigeriano pensava di poter sfuggire al controllo della polizia di Empoli. Ma così non è stato e il giovane è stato arrestato dalle pattuglie ieri pomeriggio.

Alle 15 il giovane è stato visto mentre tirava fuori dalla tasca dei pantaloni un involucro bianco da nascondere tra le piante. Quando è stato fermato da due agenti, si è scoperto che nel pacchettino di carta arrotolato c'erano 15 palline, corrispondenti a 13 g di eroina. Dopo l'arresto per detenzione ai fini di spaccio quest'oggi si terrà il processo per direttissima, come disposto dal pm di turno. La droga e 40 euro che aveva sono stati sequestrati.

I controlli settimanali della polizia sono stati effettuati con il supporto delle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Toscana, che la Questura di Firenze invia in zona settimanalmente.