'Non sulla mia pelle', presidio di Libera a Santa Croce

Sabato 29 maggio alle 10 si terrà ai giardini pubblici sull'Arno a Santa Croce sull'Arno una manifestazione dal titolo 'Non sulla mia pelle', organizzata da Libera. Parteciperà anche l'assemblea permanente No Keu, di seguito la nota.

Si tratta di una iniziativa importante che rivendica la centralità della salute pubblica, a cui non può essere anteposto il profitto e che non può essere messa in contrapposizione allo sviluppo e all’occupazione.

Purtroppo il silenzio della politica riguardo alle risultanze dell’inchiesta Keu, condotta dalla direzione distrettuale antimafia di Firenze, continua ad essere assordante. Al di là delle singole responsabilità individuali che saranno accertate in sede processuale, ciò che manca ancora è una piena assunzione di responsabilità politica rispetto al quadro delineato dall’inchiesta. Un quadro che fa emergere preoccupanti commistioni tra interessi privati, istituzioni pubbliche e addirittura malavita. E che allo stesso tempo è alimentato da pratiche consolidate di appalti concessi al massimo ribasso, subappalti ammessi senza meccanismi ferrei di controllo, esternalizzazione e privatizzazione dei servizi, opere pubbliche concepite come motori di profitto. Una gestione privatistica che allontana la valutazione dell’impatto sociale delle decisioni prese sulle comunità e spinge ai margini il concetto di bene pubblico reso alla collettività.

Per questo continuiamo a chiedere due cose fondamentali. Da una parte la presa in carico urgente e puntuale da parte della amministrazioni della verifica, del monitoraggio e delle azioni urgenti di bonifica di acque e terreni nel caso in cui emergessero contaminazioni. Purtroppo finora i controlli sono stati parziali e non sono andati pienamente incontro alle preoccupazioni dei residenti. Dall’altra parte chiediamo un diverso sistema di gestione delle opere e dei servizi pubblici che rimetta al centro la salute e la sicurezza pubblica, l’ambiente, la trasparenza nei processi decisionali e il bene collettivo.