La polizia di Montecatini sta indagando su una rapina a mano armata avvenuta in una gioielleria del centro di Montecatini Terme. Un uomo dal volto coperto con una mascherina ha puntato una pistola contro i titolari, padre e figlio, prima di far entrare due complici che hanno saccheggiato orologi Rolex di valore e altri gioielli. In breve tempo poi sono fuggiti. Il fatto è avvenuto in pieno giorno, a mezzogiorno, nella centrale piazza del Popolo.