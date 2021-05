Punto ristoro a Serravalle, affidata la gestione. Aprirà in estate

Ultimi passi verso l’apertura della struttura che rappresenterà il punto ristoro a servizio dei visitatori del Parco urbano di Serravalle.

Il parco presenterà dalla prossima estate un moderno ‘chiosco’ che diventerà punto di riferimento per i tanti frequentatori.

L’investimento del Comune di Empoli è stato di 150.000 euro.

È l’ennesimo intervento che l’amministrazione comunale fa negli ultimi anni sul parco di Serravalle: l’ultima miglioria è l’impianto di illuminazione pubblica a led su tutti i vialetti e sul piazzale/parcheggio che è stato implementato anche dalle telecamere di videosorveglianza la cui attivazione è imminente.

I lavori alla struttura sono ormai in fase di ultimazione. Sono ormai completati gli infissi, i rivestimenti, l’illuminazione e il bancone bar e nelle prossime settimane saranno completati i rivestimenti esterni in vista della consegna prevista per la fine di giugno.

Si è conclusa inoltre proprio in questi giorni la procedura ad evidenza pubblica per la concessione in locazione del Chiosco bar che sarà gestito dalla cooperativa SintesiMinerva di Empoli. Si tratta di una concessione provvisoria, in attesa delle verifiche tecniche al termine delle quali diverrà definitiva.

La cooperativa ha provveduto ad elaborare un progetto di inserimento lavorativo per persone svantaggiate, così come previsto dal bando pubblicato lo scorso mese di aprile, proponendo allo stesso tempo un ampio orario di apertura del chiosco durante tutti i periodi dell’anno e interessanti proposte migliorative per animare il Parco di Serravalle.

La cooperativa affidataria ha una cultura ventennale improntata ai valori della solidarietà, dell'inclusione sociale, della sostenibilità ambientale, economica e sociale e un'esperienza pluriennale in progetti di inserimento lavorativo di persone svantaggiate o con disabilità.

Ha inoltre all’attivo alcuni progetti di inclusione sociale legati alla ristorazione ed una rete di collaborazioni con altri enti del Terzo Settore del territorio impegnati nel campo dell’inclusione sociale.

Il chiosco bar sarà concesso in locazione commerciale per la durata di 6 anni, rinnovabili per altri 6 e aprirà al pubblico realisticamente nel corso del mese di luglio.

La struttura ha una dimensione di circa 48 metri quadrati coperti oltre a circa 60 metri quadrati di superficie all'aperto, da arredare con tavoli e sedute per la somministrazione di alimenti.

La struttura polivalente svolgerà la funzione di bar, ristoro, servizi igienici e punto informativo all'ingresso del parco. Non ci sarà alcun tipo di barriera architettonica.