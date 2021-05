San Jacopino, i cittadini di Firenze lanciano l'allarme: "Lo spaccio è tornato a far paura"

"Si temeva proprio questo dopo l’allentamento delle restrizioni. A causa della pandemia, il problema dello spaccio è tornato ai livelli dell'epoca pre Covid".

E' l'allarme lanciato da Simone Gianfaldoni, presidente del Comitato Cittadini Attivi San Jacopino.

Oltre a piazza San Jacopino - continua il comunicato - molto gettonate sono anche le vie a raggiera, meno controllate e fuori da occhi indiscreti. Gli spacciatori arrivano, concludono i loro affari e spariscono.

Ultimamente, i pusher si appostano sulle panchine vicino alla pista ciclabile su viale Redi, lungo il Mugnone, dietro le siepi.

"Una mamma con il bimbo - afferma Gianfaldoni - ha assistito proprio mentre lo spacciatore si levava di bocca una pallina per darla a un cliente che era a sedere, in tutta tranquillità non curandosi dei passanti".

Inoltre, secondo il presidente del Comitato, sono ripresi i furti in abitazione, "non ultimo quello ai danni di una persona anziana sola in casa che si è ritrovata in camera un soggetto che di tutta risposta gli ha intimato di stare zitta. Aumentate anche le tentate truffe di un falso tecnico di Publiacqua che voleva controllare se vi fosse arsenico nelle tubature in una abitazione di un'anziana, che fortunatamente non è stata tratta in inganno e ha fatto fuggire il truffatore".

Infine, il Comitato segnala pure un aumento notevole di ubriachezza molesta, ricordando come nello scorso fine settimana un umomo abbia dato in escandescenze in piazza, creando tensione tra commercianti e cittadini proprio all’ora dell’aperitivo. Il Comitato Cittadini Attivi San Jacopino non ci sta e visto le tante segnalazioni che riceviamo e giriamo puntualmente a chi di dovere, chiede alle Forze dell’ordine e all’amministrazione comunale di intervenire, affinché la situazione non peggiori ulteriormente, nonché un maggior numero di controlli in San Jacopino , a oggi diminuiti per l’emergenza Covid e per le restrizioni serali".

Fonte: Ufficio stampa