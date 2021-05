Scotti e Fideuram per la sostenibilità: nuova 500 elettrica a spasso per Empoli

Da oggi a spasso per Empoli ci sarà un nuovo veicolo elettrico, e tra incroci, semafori e rotatorie, il suo passaggio farà compiere alla città un nuovo piccolo passo verso la sostenibilità. Dalla partnership tra Fideuram e Gruppo Scotti questa mattina, presso lo showroom Scotti di Empoli, sono state consegnate le chiavi della nuova 500 elettrica nelle mani della banca, che userà l'auto per svolgere il proprio lavoro. Presenti alla consegna i management delle due aziende e l’assessore del Comune di Empoli Antonio Ponzo Pellegrini, membro della Giunta cittadina con deleghe al Commercio.

"500fideuram nasce dalla volontà e dallo spirito di portare in città un messaggio di sostenibilità, per tutto quello che riguarda la nuova mobilità" ha riferito Marco Parrini Private Banker Top Fideuram, che userà personalmente l'auto tra i simboli del Made in Italy in tutto il mondo, per raggiungere i propri clienti. Muoversi e produrre zero emissioni "è una sfida importante, che riguarda soprattutto le nostre coscienze - aggiunge Parrini - ci permette di vedere ciò che il futuro ci metterà di fronte, da una città sempre più smart, dalle abitazioni alla mobilità".

La collaborazione tra le due aziende empolesi ha generato appunto "500fideuram" una partnership che pone al centro la sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Un'unione che in questo caso fa sì la forza, ma anche il rispetto per l'ambiente, simboleggiata dalla nuova 500, brandizzata Scotti e Fideuram.

"Oggi andare verso quella che è la mobilità sostenibile è l'obiettivo di Scotti ma un po' di tutti i brand che si stanno approcciando alla nuova rivoluzione nell'automotive" prosegue Michele Scotti, amministratore delegato GruppoScotti. "Abbiamo accolto con felicità la volontà di Fideuram di abbracciare insieme questa nuova opportunità che il mercato ci offre e con quale miglior prodotto se non 500 elettrica, evoluzione di tutti i valori di 500".

Tutto pensa alla natura nella nuova 500 elettrica: dalla scelta dei colori fino agli interni in ecopelle a base di materiali plastici recuperati dal mare. L'iconica auto Fiat ha un'autonomia che raggiunge i 320 km e, se usata esclusivamente per guida urbana, può estendersi a 460 km. Una ricarica veloce di 5 minuti basta alla nuova quattro ruote di casa Fiat ad ottenere un'autonomia di 50 km.

"La nuova 500 elettrica è un’auto totalmente nuova - afferma Luca Vanni, sales manager del Gruppo Scotti - lo dimostra il fatto che l’auto è stata realizzata su una piattaforma diversa rispetto alle 500 a motore termico, ma è stata utilizzata una piattaforma progettata unicamente per un’auto elettrica". Inoltre è la prima city car che è stata dotata dei sistemi di guida autonoma di secondo livello. "Questi sistemi" spiega ancora Vanni, "sono solitamente appannaggio di auto di categoria superiore. Infatti la 500 riesce a rallentare, mantenere l’auto in corsia e controllare la velocità autonomamente".

Un mercato infine, in via di espansione ma che rappresenta una sfida da accogliere con determinazione. "È chiaro che è un mercato che dovrà crescere in parallelo alla crescita delle infrastrutture che permetteranno di caricare questi veicoli. Ciò che è fondamentale - conclude Scotti - è che chi copra queste auto si trovi nella condizione di poter muoversi in libertà e facilità". Tanti piccoli passi dunque verso l'ambiente in un settore "che in futuro avrà sempre di più una fetta di mercato importante".