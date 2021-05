Sviluppo di Empoli e fibromialgia, il punto sul Consiglio comunale

Fra i temi in discussione nell’ultima seduta del Consiglio Comunale di Empoli, lo scorso giovedì 20 maggio, sono stati votati e approvati alcuni provvedimenti di sostegno agli investimenti e allo sviluppo della città che il presidente dell’assemblea cittadina Alessio Mantellassi vuol sottolineare.

«Abbiamo discusso alcuni temi fondamentali per la nostra comunità – spiega Alessio Mantellassi – a partire da una variazione di bilancio, proposta dal sindaco Brenda Barnini e dalla sua giunta, per stanziare alcune risorse dell'avanzo di bilancio. In particolare le risorse serviranno per potenziare ancora le opere pubbliche, fondamentali per il futuro della città, e per sviluppare i servizi scolastici, lo sport, i servizi culturali. Un contributo, in questo momento della ripartenza, che rappresenta un aiuto determinante per far ripartire al meglio e il più veloce possibile questi settori. La delibera è stata discussa e approvata dal Consiglio Comunale con larga maggioranza: voto favorevole di 15 consiglieri del Partito Democratico di Questa è Empoli e sei consiglieri contrari delle opposizioni».

Altre opere messe a bilancio: «Un altro atto presentato dal sindaco Brenda Barnini, con cui sono stati modificati alcune previsioni, riguarda la realizzazione della rotatoria all'incrocio tra Via Tosco Romagnola e Via Cherubini, i lavori per la ristrutturazione dell'ex serra della scuola materna di Ponzano, i lavori per la realizzazione della nuova scuola a Pontorme e per la realizzazione della strada di collegamento fra Serravalle e la Statale 67. Quindi un nuovo progetto per recuperare la seconda ala dell'ex ospedale di Via Paladini. Tutti temi discussi e approvati dal Consiglio Comunale col voto favorevole di PD e Questa è Empoli e di 6 consiglieri dell'opposizione che si sono astenuti».

Infine Mantellassi sottolinea un tema discusso nell’ultima seduta: «La fibromialgia, malattia che affligge due milioni di italiani, fra questi anche empolesi. Sono state presentate due mozioni in Consiglio Comunale con le quali vogliamo sostenere qualsiasi azione che le istituzioni vogliono prendere in campo sanitario e non solo per aiutare e sostenere i malati di questa malattia, evidenziando che il consiglio comunale è al loro fianco».

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa