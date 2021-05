Turismo in Toscana, successo dalla Cina: in 177mila sul portale

La Toscana da vedere, vivere e dove soggiornare continua a promuoversi in Cina. Prosegue infatti il progetto “Smart China” di Toscana promozione turistica, il cui obiettivo è quello di presentare l’offerta della Toscana al grande pubblico di tv, web e social media e di rendere facile la prenotazione dei pacchetti turistici sui canali commerciali di settore.

Le azioni sono portate avanti in collaborazione con Ctrip, leader del settore viaggi nel grande paese asiatico, con l’applicazione di messaggistica Wechat popolarissima tra i cinesi e con la tv di Stato Cctv. E così pochi giorni fa, il 21 maggio, in 177 mila hanno seguito il live streaming dedicato alla Toscana proposto sul canale Wechat di Ctrip Group; la prima volta che una regione italiana ha utilizzato questo strumento di marketing e promozione in Cina. Intanto il presidente della Regione Eugenio Giani annuncia la volontà di rinnovare l’accordo di partenariato con la provincia cinese dello Jiangsu: “Lo vogliamo fare nel 2022, anno della cultura e turismo Italia-Cina e servirà a dare nuovo impulso strategico agli scambi bilaterali”.

Protagonisti dell’iniziativa del 21 maggio sono stati due influencer molto noti in Cina: la blogger cinese Sunny e l’attore italiano Alex, che hanno presentato tutte le principali località toscane, il lifestyle, l’artigianato e l’enogastronomia della regione. E’ stato presentato il video della nuova campagna “Toscana Rinascimento senza fine”. Inoltre da febbraio una pagina dedicata alla campagna di promozione toscana è stata aperta sulla piattaforma di Ctrip Group. Si tratta di un portale importante, leader per il settore delle prenotazioni di pacchetti turistici in Cina, con circa 400 milioni di utenti registrati e che ha venduto nel 2020 viaggi interni per 500 milioni di dollari al mercato cinese grazie proprio al live streaming. La collaborazione servirà ad integrare le attività di promozione sull’account ufficiale visituscany su Wechat.

“La risposta, decisamente positiva, di pubblico al nostro primo livestreaming conferma che siamo sulla strada giusta – commenta Leonardo Marras, assessore al turismo della Regione Toscana –. Abbiamo scelto di essere presenti con forza sul mercato cinese, tanto che siamo la prima regione italiana ad organizzare un evento del genere all’interno dei canali del più grande e-commerce turistico cinese, e i primi feedback ci dicono che è la scommessa giusta”. “Proseguiremo – aggiunge - con le iniziative del programma SmartChina affinché questo interesse possa concretizzarsi in prenotazioni, ma tutti i segnali ci dicono già che possiamo essere ottimisti”.

L'ambasciatore d'Italia in Cina, Luca Ferrari, nel suo intervento a Nanchino il 21 maggio per l'evento di celebrazione del 40° anniversario del gemellaggio con Firenze ha evidenziato l'importante attività di livestreaming di Toscana Promozione in partnership con Ctrip tesa a promuovere i territori e le eccellenze toscane presso il grande pubblico cinese, sullo sfondo della partnership tra Regione Toscana e la Provincia del Jiangsu che nel 2022, anno della Cultura e del Turismo Italia-Cina, giungerà al suo trentesimo anniversario.

“In vista di quelle celebrazione la Regione Toscana e la Provincia del Jiangsu hanno avviato una intensa interlocuzione - ha dichiarato il presidente della Toscana Eugenio Giani - L'obiettivo comune è di voler rinnovare l’accordo di partenariato e quel che abbiamo in mente darà visibilità alle iniziative comuni negli ambiti della cooperazione economico-commerciale, della formazione, della sanità e nel facilitare gli scambi nei settori della cultura e del turismo sostenibile”.

La Regione Toscana e la Provincia del Jiangsu firmarono a settembre del 1992 un protocollo di gemellaggio per promuovere la conoscenza, l'amicizia e la cooperazione tra i popoli dei due territori. In un incontro tenutosi poi a Firenze il 23 giugno 1998 sottoscrissero un memorandum che ha permesso di favorire ulteriormente gli scambi di amicizia e le attività di cooperazione raggiungendo un accordo sulla collaborazione in campo economico e commerciale.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa