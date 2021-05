Una caccia al tesoro per i più piccoli, alla scoperta del centro storico di Fucecchio

Una caccia al tesoro dedicata ai più piccoli per portarli alla scoperta del centro storico di Fucecchio. Si svolgerà sabato 29 maggio l'iniziativa promossa dall'associazione Fucecchio Turismo, in collaborazione con il Comune di Fucecchio, a cui potranno partecipare tutti i bambini e le bambine dai 6 anni in su che desiderano trascorrere un pomeriggio all'insegna di giochi e divertimento. Il ritrovo sarà alle ore 15.30 in piazza Montanelli e l'iniziativa durerà circa due ore. Al termine, ogni bambino riceverà un attestato di partecipazione insieme a dei piccoli gadgets in ricordo della giornata.

La prenotazione è obbligatoria.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l'associazione Fucecchio Turismo al numero 348 8284785 o via mail all'indirizzo info@fucecchioturismo.it, oppure Lara Cecconi al numero 347 6715634 o via mail a tuscanytailormade@gmail.it.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa