'Aiutaci ad Aiutare', tempo di bilanci a La Racchetta

Tempo di bilanci per il progetto "aiutaci ad aiutare" gestito dalla sezione Sesto di La Racchetta O.D.V. e dalla sezione del CAI Sesto.

Iniziato con il primo Lockdown 2020 con lo scopo di fornire generi alimentari alle famiglie sestesi in difficoltà a causa della pandemia, il progetto è proseguito anche nel 2021con le donazioni di molti cittadini che nel momento di pensare ai fabbisogni del proprio nucleo familiare, hanno donato parte della loro spesa per chi aveva bisogno. La coordinatrice del progetto per Racchetta Ilaria Pozzi ha fornito alcuni dati significativi che fanno comprendere che, nonostante nella società prevalgano almeno in apparenza forme di egoismo più o meno evidenti, la solidarietà è ben radicata nell' animo dei sestesi. Le donazioni raccolte sono state distribuite a 6 famiglie particolarmente in difficoltà. Altri nuclei familiari sono stati aiutati brevemente durante il primo lockdown quando le chiusure delle attività erano pressoché totali e alcuni stipendi non sono arrivati. Importante la risposta anche dei soci della sezione. In 11 si sono messi a disposizione utilizzando anche mezzi personali per effettuare le consegne e portare anche parole di conforto a persone anziane o in quarantena. Molti di questi sono soci nuovi che si sono iscritti proprio per portare aiuto alla propria comunità. Altro elemento che deve far riflettere è il cuore di chi ha donato. Nessuna mania di protagonismo, nessuna voglia di apparire. Anzi, nell'atto di donare è stato chiesto più volte di mantenere l'anonimato come quel signore che con rigorosa puntualità ha telefonato più volte per fissare la consegna di generi di prima necessità sufficienti a soddisfare i bisogni di una famiglia numerosa per un mese. Importante anche il contributo di Coop Sesto che ha integrato i pacchi alimentari con alimenti di vario genere. Parafrasando un noto modo di dire "Sesto c'è!".