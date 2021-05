Antonelli Firenze dona 250mila mascherine agli 11 Comuni dell'Empolese Valdelsa

Una maxi donazione di 250 mila mascherine chirurgiche da distribuire gratuitamente ai cittadini dell’Empolese Valdelsa. E’ questa la bella iniziativa di solidarietà adottata da una delle più importanti aziende del territorio, la Gossip srl – produttrice del famoso marchio di abbigliamento femminile “Antonelli Firenze”, per dare man forte alla battaglia contro il Covid 19 e accelerare così l’uscita al più presto da questa pandemia.

Questa mattina il Presidente dell’Unione dei Comuni, Alessio Falorni, ha incontrato l’Amministratore Delegato di Gossip, Marco Berni, per concordare le modalità della consegna e della distribuzione delle mascherine, al fine di garantire la più ampia opportunità di fruizione ai cittadini degli undici Comuni dell’Empolese Valdelsa (circa 175 mila abitanti).

A questo proposito, l’azienda Gossip srl si è resa disponibile anche nell’assicurare un locale che possa fungere da deposito, dal quale gli incaricati potranno provvedere al ritiro anche in momenti diversi.

Le mascherine chirurgiche sono del tipo 2R certificate, con elevatissimo grado di filtraggio (99%) e antiappannamento (una caratteristica utile per chi porta occhiali).

La consegna è prevista tra una settimana alla Protezione Civile dell’Unione dei Comuni e, tramite quest’ultima, le mascherine saranno consegnate alla Protezione Civile dei singoli Comuni, che si organizzeranno autonomamente per provvedere alla distribuzione nel più breve tempo possibile.

“Siamo veramente orgogliosi – osserva il Presidente dell’Unione dei Comuni, Alessio Falorni – che un’azienda del nostro territorio si sia fatta avanti per una donazione così cospicua a beneficio di tutti i cittadini dell’Empolese Valdelsa. Un gesto nobile che fa onore alle persone che l’hanno voluto, da Enrica a Roberta Antonelli fino a Marco Berni, e che ci darà una grossa mano in questa fase delicata, fino a quando non sarà completato il piano vaccinale. Nei prossimi giorni forniremo ulteriori dettagli sulle modalità di distruzione, ma invito fin da ora i cittadini a utilizzare questi dispositivi di protezione in tutte le circostanze che lo rendono obbligatorio, consigliabile e necessario”.

“Tutti noi, a partire da Enrica e Roberta Antonelli - sottolinea Marco Berni, Amministratore Delegato di Gossip srl – siamo felici di poter dare il nostro contributo per uscire il più rapidamente possibile da questo incubo che è stato il Covid. In modo particolare, ci auguriamo che in questo ultimo sprint finale – grazie a un comportamento prudente – possano ridursi drasticamente i contagi e i morti all’interno della nostra comunità. Il nostro sentito ringraziamento va al Sindaco Falorni e a tutti i Sindaci dei Comuni dell’Empolese Valdelsa che hanno operato egregiamente per affrontare un problema a cui nessun politico o dirigente poteva essere preparato”.

Come si ricorderà, l’azienda Gossip srl si era impegnata a fondo lo scorso anno nella produzione di mascherine, grazie a una importante commessa di 10 milioni di pezzi affidata dal Commissario all’emergenza Covid 19.

Fonte: Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa