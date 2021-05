Tre giornate di vaccini per over 40 senza prenotazione: ecco dove

Anche nell'Asl Toscana Centro partono i vaccini senza prenotazione per le persone con più di 40 anni. A annunciarlo è il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Si parte oggi, venerdì 28 maggio, e si continua fino al 30.

Il vaccino in questione sarà AstraZeneca, se non diversamente specificato al momento dell'iniezione. Per quanto riguarda l'Asl Toscana Centro ecco i giorni, i luoghi e gli orari di riferimento nei diversi centri vaccinali.

Venerdì 28 maggio

Bagno a Ripoli-Grassina Casa del Popolo (297 dosi) dalle 14.00 alle 22.00

Calenzano - Spazio Comunale (385 dosi) dalle 8.00 alle 22.00

Dicomano - Palazzetto Sport (660 dosi) dalle 8.30 alle 22.30

Firenze - Nelson Mandela Forum AZ (220 dosi) dalle 19.00 alle 22.00

Firenze - Nelson Mandela 2 Forum (385 dosi) dalle 14.00 alle 19.00

Fucecchio - Palasport (297 dosi) dalle 8.00 alle 22.00

Pontassieve - Ex Chino Chini Pontassieve (418 dosi) dalle 8.00 alle 22.00

Prato - Pegaso 2 (Creaf) AZ (352 dosi) dalle 15.00 alle 22.00

San Biagio Pistoia- Circolo MCL (297 dosi) dalle 8.00 alle 22.00

Reggello - Palazzetto dello Sport -(700 dosi Pfizer) dalle 08.00 alle 18.00

Sabato 29 maggio

Calenzano - Spazio Comunale (385 dosi) dalle 8.00 alle 22.00

Empoli - Sesa (143 dosi) dalle 8.00 alle 19.00

Fucecchio - Palasport (297 dosi) dalle 8.00 alle 22.00

Montecatini - Palaterme (484 dosi) dalle 8.00 alle 22.00

San Biagio Pistoia- Circolo MCL (297 dosi) dalle 8.00 alle 22.00

Reggello - Palazzetto dello Sport - (700 dosi Pfizer) dalle 08.00 alle 18.00

Domenica 30 maggio

Calenzano - Spazio Comunale (385 dosi) dalle 8.00 alle 22.00

Empoli - Sesa (143 dosi) dalle 8.00 alle 19.00

Montecatini - Palaterme (484 dosi) dalle 8.0 alle 22.00

Prato - Sala Pellegrinaio Nuovo (198 dosi) dalle 8.00 alle 19.00

Reggello - Palazzetto dello Sport - (tot 700 dosi Pfizer) dalle 08.00 alle 18.00