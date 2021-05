Biblioteca e visite alla Fondazione Montanelli di Fucecchio: orario estivo

Come negli anni passati, per la Biblioteca e le visite alla Fondazione Montanelli Bassi, dal 1 giugno e fino al 31 luglio, sarà in vigore l’orario estivo ovvero: martedi e giovedi ore 9-13; sabato e domenica 15-19

In agosto la biblioteca sarà chiusa al pubblico.

Apertura e visita degli Studi di Montanelli su appuntamento telefonando al 328128908.

Sul sito della Fondazione è disponibile il dossier su Arturo Checchi in preparazione della mostra che sarà aperta in autunno e che è organizzata in occasione del cinquantesimo della scomparsa dell’artista (1886-1971).

Infine da oggi è presente sul canale youtube dell'Associazione Nazionale Case della memoria la lettura di Andrea Giuntini del canto di Bonconte da Montefeltro (canto V del Purgatorio), realizzata per la Fondazione Montanelli Bassi e che fa parte delle iniziative dedicate a "Dante 700". (qui il link al video)

Per tutte le informazioni e iniziative: www.fondazionemontanelli.it

Fonte: Ufficio Stampa