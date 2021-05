Da Calzaturificio Freeland 7mila euro agli Ortolani Coraggiosi

Dal Calzaturificio Freeland sono arrivati 7mila euro agli Ortolani Coraggiosi. Si tratta della Borsa di Studio Freeland, uno strumento di crescita per la cooperativa di Ventignano, nel comune di Fucecchio. Claudio Tiezzi e i soci di Freeland hanno appoggiato ancora una volta gli Ortolani Coraggiosi nonostante il periodo reso difficile dal Coronavirus, investendo 7mila euro nel progetto.

"Una cifra molto importante che rappresenta per noi vero ossigeno e che ci permette di andare avanti con minore ansia. Grazie amici" affermano dalla cooperativa Sinergica. "Le difficoltà sono e sono state tante ma siamo ancora in piedi, motivati e pronti a lottare per continuare a far vivere la nostra cooperativa e a continuare la nostra opera".