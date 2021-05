Studiare gratis per dare gambe al proprio futuro: scopri i corsi professionali di Formatica Scarl per gli Under 18!

Per i ragazzi del Comprensorio del Cuoio e di altre parti della Toscana sono arrivate delle opportunità di formazione gratuita da non perdere! Sono rappresentate dai corsi organizzati da Formatica Scarl e finanziati dalla Regione Toscana, pensati per quei giovani che preferiscono materie pratiche rispetto agli studi teorici, con la possibilità di imparare da subito un lavoro e ottenere una qualifica professionale spendibile nella ricerca di un impiego.

Le offerte a disposizione riguardano più settori e si differenziano in due tipologie: corsi IeFP della durata di tre anni e corsi “drop out” della durata di due. Le iscrizioni sono in scadenza e conviene informarsi per tempo affinché si possa usufruire di questa occasione.

Mega2 – IeFP con sede a Santa Croce sull'Arno (Pisa)

Si tratta di un corso triennale che permette al termine di qualificarsi come tecnico meccatronico delle autoriparazioni. È organizzato in partnership con Forium e la sua prima edizione, che si concluderà nei prossimi mesi, ha già riscosso particolare successo e apprezzamenti. Rappresenta un'ottima alternativa alla scuola superiore, ideale per trovare lavoro in un settore in cui ci sono molte richieste. Info ulteriori: https://bit.ly/3oxxaYx.

Beautysmart – IeFP con sede a Prato

Si tratta di un corso triennale che permette al termine di qualificarsi come estetista. Il corso verrà svolto in una sede attrezzata con laboratori professionali. Come tutti gli IeFP nel triennio sono previste 800 ore totali di stage da effettuare all'interno di aziende del settore, in modo da prendere subito dimestichezza con la professione. Info ulteriori: https://bit.ly/3otBXua.

Diva – IeFP con sede a Pescia (Pistoia)

Si tratta di un corso triennale che permette al termine di qualificarsi come acconciatore. Viene organizzato in partnership con “Per-corso” e, come “Beautysmart”, prevede 800 ore di stage. Come in tutti i corsi IeFP si effettuano lezioni di recupero delle competenze di base ma anche laboratori assieme a esperti del settore. Info ulteriori: https://bit.ly/3v21L2R.

Logos 1.0 – IeFP con sede a Livorno

Si tratta di un corso triennale che permette al termine di qualificarsi come addetto alla logistica. Livorno è una piazza importante per il settore dei trasporti e queste figure sono particolarmente ambite. Aderire a questo progetto IeFP permette di entrare in un ambito di sicuro sbocco e con particolare attenzione al futuro, come per esempio l'utilizzo dei droni nel settore delle consegne. Info ulteriori: https://bit.ly/3eZiGxr.

Amici – corso da 2100 ore con sede a Pescia (Pistoia)

Si tratta di un corso che permette di apprendere il mestiere di elettricista. In laboratorio si imparano tutte le basi per poter lavorare su un impianto, anche in termini di controllo e di verifica. Le lezioni hanno sede all'istituto “Sismondi-Pacinotti”. Info ulteriori: https://bit.ly/3bBjFlG.

BarSa – corso da 2100 ore con sede a Montecatini Terme (Pistoia)

Si tratta di un corso che permette di apprendere il mestiere di operatore di sala bar: una professionalità che opera anche nel settore della ristorazione, in ristoranti, alberghi o mense. Le lezioni hanno sede all'istituto “Ferdinando Martini” e nel corso sono previste anche cinque masterclasses in cui saranno invitati come relatori alcuni chef stellati. Info ulteriori: https://bit.ly/33XTJwo.

EduChef – corso da 2100 ore con sede a Lucca

Si tratta di un corso che prepara nuove figure di “operatore della ristorazione, indirizzo preparazione pasti addetto” ed è un'alternativa a quello che è in fase di organizzazione a Montecatini Terme. Anche in questo caso sono previste masterclasses con chef stellati. Info ulteriori: https://bit.ly/3hAA0KX.

OpenMedia – corso da 2100 ore con sede a Firenze

Dal corso vengono promosse figure di “Operatore grafico Indirizzo Multimedia – Addetto all’organizzazione del processo di realizzazione grafica, di elaborazione di un prodotto grafico e di realizzazione di prodotti multimediali”. Tra le materie ci sono fotoritocco, sviluppo web, realtà virtuale, gaming e graphic design. Info ulteriori: https://bit.ly/2SUm5oM.

Tutti i corsi prevedono un metodo di apprendimento innovativo e stimolante: ogni alunno sarà infatti dotato di un tablet attraverso il quale usufruire di contenuti on-line e digitali: non sono previsti libri di testo né compiti a casa. Anche i dispositivi di protezione individuale verranno forniti durante il corso in modo completamente gratuito. Sempre per quanto riguarda la didattica verranno utilizzati metodi di “gamification” (ovvero con elementi mutuati dal mondo dei giochi declinati sul piano dell'insegnamento), percorsi individualizzati e attività aggiuntive, in partnership con importanti soggetti come il CNR per il progetto “Avatar” volto alla promozione del benessere e della salute tra gli studenti, e l'associazione Libera per offrire, volontariamente, la possibilità di fare attività nelle terre confiscate alla mafia.

Cosa aspetti? Clicca sui singoli link per trovare tutti i riferimenti a cui chiedere informazioni, oppure consulta i siti www.formatica.it e www.istruzionetriennale.it.

Fai la scelta giusta per il tuo futuro, scegli i corsi di Formatica Scarl!