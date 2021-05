Costituzione a chi ha compiuto 18 anni: iniziativa a Montespertoli

La celebrazione del 2 giugno si svolgerà nel giardino della scuola primaria "N. Machiavelli" alle ore 18.00 alla presenza del Sindaco Mugnaini, del Presidente del Consiglio Andrea Migliorini e della rappresentanza delle autorità locali.

“Quest’anno il 2 giugno ha un valore molto più particolare di tutti gli altri anni - annuncia il Sindaco Mugnaini - L'anno scorso, a causa della pandemia, ho incontrato singolarmente i nostri ragazzi ma quest'anno possiamo, finalmente, celebrare questa giornata insieme ai giovani e alle loro famiglie. Arrivare alla maggiore età in questo momento complesso non è per niente facile e tanti ragazzi si porteranno dietro le conseguenze di questo difficile momento. Essere maggiorenni oggi porta con se un grande senso di responsabilità ma anche di orgoglio. Voglio ricordare ad ognuno di loro che adesso si apre uno dei capitoli più importanti della loro vita e che il futuro è nelle loro mani e in ogni scelta che faranno le Istituzioni saranno sempre al loro fianco."

"Come da anni, in occasione del 2 giugno, Festa della Repubblica, viene consegnato ai neo diciottenni del nostro Comune il testo della Costituzione italiana. È un gesto importante dove le istituzioni e la politica mettono nelle mani dei giovani lo strumento che non è solo la madre di tutte le leggi, ma è un progetto reale di vita. Mi auguro che i giovani sappiano guardare con fiducia alle Istituzioni e che anche loro diventino attori attivi della società." aggiunge il Presidente del Consiglio, Andrea Migliorini.

Nell’occasione del 75esimo anniversario della fondazione della Repubblica italiana saranno consegnate le costituzioni ai ragazzi che hanno compiuto o devono ancora compiere 18 anni in questo anno a Montespertoli.

Presenti alla cerimonia anche il concittadino Bruno Faggioli, insignito di recente con il titolo di Cavaliere della Repubblica Italiana, il Cavaliere Valeri e il partigiano Bruno Nencioni.

L'evento sarà accompagnato dalla Filarmonica Amedeo Bassi ed è aperto alla cittadinanza nel rispetto delle normative anti-Covid19 in vigore.

L'incontro istituzionale potrà essere seguito anche in diretta streaming collegandosi alla pagina Facebook del Comune di Montespertoli https://www.facebook.com/comunemontespertoli

I 18enni che non hanno ancora confermato la loro presenza alla cerimonia possono scrivere una email a segr.sindaco@comune.montespertoli.fi.it

Nell'occasione della festività andrà in onda un servizio con intervista dedicata al Cav. Bruno Faggioli che sarà trasmesso su TV2000 (canale 28) alle ore 14 all’interno del programma televisivo “L’Ora Solare”. L’intervista ha avuto luogo nella Sala del Consiglio del Palazzo Comunale di Montespertoli alla presenza del Sindaco Alessio Mugnaini.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa