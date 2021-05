Emergenza con cani e gatti, corso al Parco degli animali di Ugnano

Come comportarsi in caso di emergenza che coinvolga i nostri animali domestici? Sarà il tema del corso base di primo soccorso veterinario organizzato dalla Scuola italiana cani salvataggio Firenze con il patrocinio di Comune di Firenze e Cesvot. Il corso, in programma venerdì 4 giugno al Parco degli animali di Ugnano, spazierà dal come fare una telefonata di soccorso corretta al veterinario, fino alla dimostrazione di come praticare efficacemente una rianimazione cardio-polmonare, fino ai casi di zecche, processionaria e meduse, per arrivare alla dilatazione e torsione gastrica nei cani di grossa taglia, alla lussazione oculare e al colpo di calore. Il corso, a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, sarà tenuto da Marino Roffo, da anni medico veterinario dei cani bagnino toscani insieme a Enrico Loretti, presidente dell'ordine dei Medici veterinari di Firenze e Prato.

“Un’occasione di formazione molto apprezzata dai cittadini attenti al benessere degli animali - ha detto l’assessore all’Ambiente Cecilia Del Re -, che va ad arricchire ulteriormente le attività ospitate dal Parco di Ugnano. Una struttura che sta diventando sempre più punto di riferimento non solo per l’accoglienza e l’adozione degli animali, ma anche per tutti i cittadini che hanno un rapporto speciale con gli amici a quattro zampe e l’ambiente in generale”.

“E’ stato il bisogno manifestato dalle persone - ha detto il presidente della Scuola cani salvataggio Firenze Salvo Gennaro -, di avere informazioni sulla gestione di un'eventuale emergenza veterinaria del proprio animale a indurci ad aprire a tutti la partecipazione al nostro corso formativo, offrendo un servizio alla cittadinanza. Possono infatti verificarsi circostanze in cui la salute del cane è minacciata: è perciò fondamentale essere preparati a fronteggiare una situazione d'emergenza con un adeguato intervento di primo soccorso in attesa dell'arrivo del medico veterinario”.

Il corso rientra nell'ambito della formazione programmata delle nuove unità cinofile, che andranno ad affiancare i colleghi veterani ai compiti di vigilanza balneare sulle spiagge della costa toscana e quelli di Protezione civile. La Scuola italiana cani salvataggio è la più grande organizzazione europea dedita alla formazione di cani da salvataggio nautico e dei loro conduttori; in Toscana opera con due campi addestramento a Firenze presso il Parco degli animali di Ugnano e a Forte dei Marmi presso lo stabilimento comunale Le Dune.

Il corso si terrà venerdì 4 giugno dalle 17 alle 19 presso il giardino del Parco degli animali di Ugnano, con partecipazione gratuita fino a esaurimento posti. Per accreditarsi: info@canisalvataggio.net o tramite WhatsApp al 3713419155.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa