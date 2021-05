Inchiesta Keu, M5S presenti alla manifestazione a Santa Croce sull'Arno

I Gruppi del Movimento 5 stelle del Comprensorio del Cuoio e dell’Empolese-Valdelsa, hanno deciso di voler essere presenti alla manifestazione di sabato 29 maggio a Santa Croce sull’Arno indetta per le 10 e organizzata da Libera e da altre organizzazioni.

"A più di un mese dall’inizio dell’inchiesta Keu e nel silenzio assordante della politica locale - annunciano nel comunicato stampa - riteniamo che sia necessario e importante affrontare certi temi qualsiasi siano le sedi o gli interlocutori a disposizione".

"La partecipazione alla manifestazione di sabato sarà l’occasione per ribadire la nostra lontananza da certe logiche diffuse anche in Toscana e nel nostro territorio, così come pare emergere dagli stralci delle intercettazioni e dalle accuse della DDA".

"L’affermazione di un sistema politico pulito che lavora nell’interesse comune e non di parte, il contrasto alle illegalità e alla mafie, lo sviluppo sostenibile sono infatti da sempre i temi fondanti per il Movimento 5 stelle e la spinta che ha mosso ciascuno di noi ad aderire al Movimento".

"Il Gruppo Consiliare del Movimento 5 stelle di Castelfranco comunica inoltre che ha in procinto di presentare una mozione perché il Comune si costituisca parte civile nell’eventuale processo o processi che potranno nascere in relazione all’inchiesta Keu, sia per la parte relativa agli sversamenti in Usciana sia per l’inquinamento dei suoli".

"Auspichiamo inoltre che tutti i comuni del Comprensorio del Cuoio, si muovano in questa direzione".

"Per quanto riguarda la questione relativa alla SS429 - prosegue la nota - già lo studio dalla documentazione relativa alla realizzazione dell’intera strada, aveva fatto emergere aspetti poco chiari che si sono fatti preoccupanti dopo le notizie della inchiesta Keu. Pertanto il Movimento5 stelle dell’Empolese-Valdelsa si sta battendo per una verifica dell’inquinamento del suolo e delle falde, in particolare perché sia individuata l’entità del territorio coinvolto e di programmare la bonifica dei siti interessati".

"Troveremo modi e luoghi per portare queste azioni in concreto -concludono i gruppi M5S -, intanto sabato saremo lì a presidiare il territorio per ribadire insieme agli altri, la nostra intenzione a non lasciare alla mafia il nostro territorio e la nostra volontà di affermare legalità e verità e giustizia".

Fonte: Ufficio Stampa