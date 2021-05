Laboratori estivi a Fucecchio per adolescenti

10! Come le proposte estive per adolescenti da 12 a 17 anni che il centro giovani Sottosopra e l’Informagiovani del Comune di Fucecchio hanno studiato per l’estate 2021 a partire dal 14 giugno e fino alla fine di luglio.

Attività per tutti i gusti sia mattutine che pomeridiane che spazieranno dal trekking al teatro, dal circo al giornalismo fino al cicloturismo e al laboratorio sulle emozioni: tante attività all’insegna del divertimento e dello stare insieme, il cui obiettivo principale è quello di offrire l’opportunità di trascorrere il tempo libero in modo piacevole e fantasioso, favorendo la libera esperienza, la partecipazione, la cooperazione e il rispetto reciproco tra i ragazzi.

Si parte con UNA SETTIMANA DA PADULANO dal 14 al 18 giugno, poi replicata nella settimana dal 5 al 9 Luglio, presso il Casotto del Sordo a Massarella dove i ragazzi saranno guidati in un percorso alla scoperta del paesaggio e delle antiche tradizioni padulane. Disponibilità di trasporto da Piazza la Vergine sia per l’andata che per il ritorno.

Si prosegue dal 21 al 25 giugno con MELAVEVIGIADETTO, laboratorio di stampo giornalistico curato dai redattori dell’omonimo mensile giovanile: un laboratorio mirato alla creazione di una redazione giornalistica in cui i partecipanti potranno imparare a fare interviste, scrivere articoli, creare un blog e fare fotografie.

Si prosegue con 1,2,3…CIRCO! dal 28 Giugno al 2 Luglio dove i ragazzi saranno guidati dagli operatori della Scuola di CircoTeatro Circoribalta in un percorso mirato ad allenare il corpo, ma anche la mente, a lavorare sulla concentrazione, sulla fiducia, sui propri limiti e sulla sfida di superarli.

Nella stessa settimana, replicato poi anche dal 19 al 23 luglio TRA LA VIA FRANCIGENA E IL WEST laboratorio di trekking sulle strade della Via Francigena e della Romea Strata: attività sportiva all’aperto su percorsi giornalieri di 6 km circa con trasporto verso i punti di partenza prescelti.

Il laboratorio prevede per il sabato conclusivo una mattinata di camminata genitori/figli su percorso urbano ed extraurbano.

Dal 5 al 9 Luglio, LA VITA È UN’EMOZIONE laboratorio sulle emozioni e la loro gestione con l’Associazione Il volo della Libellula.

TUTTO UN ALTRO TEATRO laboratorio di gioco teatro a cura dell’Associazione Tra i Binari.

Conclude il programma delle mattine FUCECCHIO BENE COMUNE laboratorio di riqualificazione urbana e cittadinanza attiva che nasce dalla volontà di riappropriarsi degli spazi cittadini troppo spesso deturpati dando loro nuova vita.

Per tutti i pomeriggi dal 14 giugno al 30 luglio dalle 16 alle 19 attività gratuite che spazieranno da laboratori di socializzazione, camminate in natura, cicloturismo sui percorsi comunali e molto molto altro.

La domanda di iscrizione deve essere presentata per mail a politichegiovanili@comune.fucecchio.fi.it o consegnata presso lo sportello Informagiovani di Fucecchio, Piazza La Vergine 21 a cui è comunque consigliato rivolgersi per avere tutte le informazioni su costi e modalità di partecipazione allo 0571-23331.

Fonte: Ufficio Stampa