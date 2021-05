Nuovo tetto per la scuola elementare Sauro di Comeana

Dopo il termine delle lezioni scolastiche partirà l’intervento di sostituzione di una parte del tetto della scuola primaria Nazario Sauro di Comeana, dove è presenta una copertura in lastre di cemento-amianto (eternit).

Nello specifico, saranno oggetto dell’intervento le due porzioni di tetto dell’edificio principale che presentano questo tipo di tetto, che coprono i due ampliamenti eseguiti a metà degli anni Settanta, poste ai lati dell’edificio storico della struttura.

L’intervento prevede la rimozione della copertura in cemento-amianto e di conseguenza la posa di una nuova copertura metallica in lastre di alluminio, con sottostante isolamento in stiferite.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa