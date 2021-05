Ponte di Marcignana, sarà impedito il passaggio ai mezzi pesanti

Da venerdì 28 maggio saranno avviati gli intenventi per posizionare due portali che impediranno l'accesso dei mezzi pesanti al ponte tra Marcignana e Bassa sulla Sp 11 (tra Cerreto Guidi ed Empoli), dove è attivo da tempo un divieto di transito per veicoli di peso superiore ai 3,5 quintali.

I portali saranno posizionati sulla Sp 11 alla rotatoria di Bassa e alla intersezione di Marcignana, entrambi in direzione del ponte.

Completati i lavori, seguiranno alcuni giorni di sperimentazioni degli impianti soprattutto al passaggio dei mezzi del Tpl.

Stabiliti, dunque, il senso unico alternato regolato da impianto semaforico, oltre alla localizzata limitazione di velocità a 30 km/h in prossimità del cantiere, per il restringimento della carreggiata, del divieto di transito ai veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate in entrambi i sensi di marcia; l'installazione di due dossi rialzati sia dal lato di Bassa (Comune di Cerreto Guidi) che dal lato di Marcignana (Comune di Empoli) e divieto di transito ai veicoli di larghezza superiore ai 2,50 metri e di altezza superiore ai 2,70 metri in entrambi i sensi di marcia, fino al 31 luglio 2021.

I dossi sono fissati sull'asfalto, trasverali alla direzione di marcia. I portali, sempre traversali sorreggono barre alte orizzontali poco piú di 2,70 m, che si aprono solo con telecomando.

Garantito il transito ai mezzi del trasporto pubblico locale in deroga al divieto di transito ai veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate; garantito il transito ai mezzi del trasporto pubblico locale in deroga al divieto di transito ai veicoli di larghezza superiore ai 2,50 metri e di altezza superiore ai 2,70 metri.

Interdetto il passaggio dei pedoni fino a quando non saranno terminati i lavori sul marciapiede.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze