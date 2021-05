Ponte di Isola, approvato il protocollo. Si può partire con la progettazione

Su proposta di Giacomo Cucini, consigliere della Metrocittà Firenze delegato alla viabilità dell'Empolese Valdelsa, il Consiglio della Città Metropolitana ha approvato all'unanimità lo schema di protocollo d'intesa per la progettazione del Ponte sull'Elsa, in località Isola San Miniato (Pisa).

Il ponte sul fiume Elsa, in località Isola, è ubicato esattamente sul confine che delimita le due Provincie di Pisa e Firenze, nei comuni di San Miniato e di Empoli. Come ha spiegato Cucini, rappresenta un collegamento strategico per il traffico su gomma, "alternativo alla congestionata viabilità della Strada Statale 67 ed un diretto collegamento con lo svincolo di Ponte a Elsa della strada di grande comunicazione FiPiLi".

Nel 2018, dopo la rottura di alcune trecce di precomperessione in acciaio di in una trave di bordo, quella della prima campata lato Empoli, "fu effettuato un intervento in urgenza per ripristinare la continuità e restituire la sicurezza strutturale alla campata con alcuni interventi accessori di miglioramento complessivo".

La struttura del ponte "necessita di una importante opera di manutenzione straordinaria che preveda ai sensi di legge l’adeguamento alle azioni normative attuali. Il confronto tra costi-benefici evidenzia con chiarezza il vantaggio di provvedere ad una nuova struttura rispetto all’adeguamento dell’esistente".

Sulla base dei rilievi, prove e collaudi è perciò necessario l’avvio di una progettazione che preveda la realizzazione di un nuovo ponte adeguato alle geometrie, al traffico veicolare idoneo alla normativa strutturale, sismica ed idraulica nonché dotato delle sicurezze connesse al suo uso e transitabilità, anche di pedoni e mobilità dolce.

Con l’approvazione dello schema di protocollo d’intesa, che non comporta peraltro oneri finanziari per la Città Metropolitana di Firenze, si concordano tra gli enti gli obiettivi di progettazione del nuovo ponte, le modalità di finanziamento e costruzione, le competenze in ordine alla gestione e manutenzione.

Il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni territoriali, ha assegnato le risorse comprendendo anche la richiesta del Comune di San Miniato stanziando 100.000 euro per le spese di progettazione, rilievi, saggi, sondaggi.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze