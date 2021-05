Turismo e ripartenza, a San Miniato riaprirà l'Hotel Miravalle

Dopo più di un anno di brutte notizie per il turismo, comincia a vedersi un po' di luce. A San Miniato la macchina turistica è pronta a ripartire, in special modo l'Hotel Miravalle. La struttura situata in pieno centro storico riaprirà i battenti da giovedì 1 luglio 2021.

Il Miravalle è gestito dalla famiglia Nannetti, che da anni si occupa anche dell'Hotel San Miniato. Il direttore Daniele Nannetti ha confermato che l'hotel di piazzetta del Castello tornerà a ricevere ospiti dal mese di luglio. A causa del Coronavirus era chiuso da più di un anno, per la precisione dall'8 marzo 2020.

Sono ancora da definire alcuni lavori di manutenzione interna, ma tra poco più di trenta giorni il Miravalle tornerà operativo. "Si sta risvegliando il turismo. I clienti stanno chiamando per sapere la disponibilità delle camere, noi ci faremo trovare pronti dopo più di un anno di chiusura" ha confermato Nannetti.

Il Miravalle riaprirà il 1 luglio, ma dal 2 giugno ci saranno grosse novità. Da qualche settimana lo storico ristorante PepeNero di Gilberto Rossi si è spostato proprio al Miravalle, con ingresso da piazza del Duomo. Il 2 giugno il locale ripartirà, anche se con posti limitati. Sarà quindi un'estate in cui si rimetterà in moto la ricettività sanminiatese.