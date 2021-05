Soldi e droga nelle buste sottovuoto per tutta casa, un arresto

Blitz ieri mattina della Polizia di Firenze in un appartamento nel centro storico fiorentino dove la Squadra Mobile ha scoperto oltre 170 grammi di hashish chiusi in 6 buste sottovuoto conservate dentro ad un frigorifero e più di 7.500 euro in contanti sparsi per tutta la casa, di quali 5.000 riposti in un’altra busta sottovuoto.

Nei guai, con l’accusa di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, è finita una coppia di fiorentini: lui, 27 anni, già noto alle Forze di Polizia, è stato arrestato, mentre lei, 24 anni, incensurata, è stata denunciata.

Gli investigatori sono poi arrivati ad una dimora a Vicchio nelle disponibilità dell’uomo, dove al 27enne non è restato che consegnare alla Polizia un altro chilo e mezzo di hashish diviso in 14 panetti, anch’essi chiusi in buste sottovuoto.

Nell’abitazione fiorentina i poliziotti hanno trovato il macchinario per creare il sottovuoto e una serie di buste specifiche per lo scopo.

Al momento il giovane è finito agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.