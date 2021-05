Spezia-Abc all'atto finale, Manetti: "In campo con entusiasmo"

Con la trasferta in terra ligure l’Abc Solettificio Manetti si prepara a congedarsi dalla regular season del campionato di C Gold. Domenica alle ore 18 i ragazzi di Paolo Betti sono infatti attesi dallo Spezia Basket Club per l’ultima giornata (arbitri Magazzini di Pontassieve, Biancalana di San Giuliano Terme). Una gara che, come ha dimostrato la partita di andata (78-91 il finale al PalaBetti), e come dimostra la classifica, si prospetta ostica per i gialloblu visto il valore dei padroni di casa, terza forza del campionato.

“Spezia è la squadra che ad oggi si è rivelata la più forte del campionato dopo Pielle Livorno – spiega il vice coach Samuele Manetti – e per vincere in casa loro dovremo fare una partita di grande energia, attenzione e soprattutto motivazione. Sono un gruppo che rispetto all’anno scorso, ottimo a livello di singoli, è migliorato tanto sotto l’aspetto del gioco di squadra e naturalmente, mettendo insieme giocatori super per la categoria al servizio di un sistema di squadra, i risultati poi arrivano. Noi comunque scenderemo in campo con lo stesso entusiasmo di sempre e con lo spirito che ormai ci contraddistingue, con la voglia di mettere un tassellino in più nel nostro bagaglio ma anche di provare a vincere e a migliorare la nostra prestazione rispetto alla gara di andata. Anche perchè – conclude – poi ci aspettano i playoff, e se vogliamo provare ad andare avanti dobbiamo abituarci ad affrontare avversari di questo calibro”.

In quest’ultima giornata tutte le partite si disputeranno in contemporanea alle ore 18. La gara tra Spezia e Abc sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Spezia Basket Club e andrà in onda su Clivo Tv (canale 680 del digitale terrestre) lunedì 31 maggio alle ore 22.40.

Fonte: Abc - Ufficio stampa