Tentato furto notturno in una banca di Pisa, la fuga dopo l'allarme: indagini in corso

Dopo aver tentato il furto in una banca sono fuggiti allo scattare dell'allarme. È successo la scorsa notte, intorno a mezzanotte e mezzo a Pisa, in una filiale di Via di Pratale. Sul posto sono intervenute le volanti della Questura di Pisa, ritrovando lo scenario di un tentativo di furto appena consumato. Sarebbero tre i soggetti, che dopo aver forzato la porta di ingresso, si sono allontanati a bordo di un furgone.

Un equipaggio di agenti si è recato sul posto mentre altre volanti hanno proceduto alle ricerche del mezzo utilizzato per la fuga. Dal sopralluogo è emerso che la porta di emergenza della banca risultava completamente aperta, la cornice della porta era divelta e il vetro antisfondamento incrinato. Come ipotizzato i soggetti potrebbero essere fuggiti a causa dello scattare dell'allarme.

Identificate le persone che hanno lanciato l'allarme e il direttore dell'esercizio, che è stato invitato dagli agenti a sporgere denuncia e a fornire le immagini di sorveglianza esterne ed interne.

La polizia ha inoltre effettuato un sopralluogo con il personale della scientifica, che ha rilevato tracce utili per il proseguimento delle indagini.