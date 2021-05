"Contratto sicuro, affittare casa secondo le regole conviene": al via la campagna Sunia Toscana

Nella regione Toscana abbiamo circa 2.124.990 abitazioni di cui il 25% in affitto. Il mercato della locazione nel nostro territorio è condizionato da diversi fattori che determinano un costo medio dei canoni di locazione, tra i più alti in Italia. Vi è inoltre un alto tasso di irregolarità sotto il profilo della contrattualistica e la conseguente insorgenza di molti casi di difficoltà nei rapporti tra inquilino e proprietario. Tutte situazioni che rendono la locazione un elemento difficile da gestire: e il sindacato può contribuire a risolvere, mitigando e smussando possibili contenziosi.

AFFITTI, CEDOLARE e AGEVOLAZIONI IMU

Agevolazioni fiscali e comunali (IMU), tutele sia per il proprietario che per l’inquilino: il contratto conviene ad entrambi farlo bene, con regolarità e correttezza. Ci siamo mai chiesti come mai per comprare una casa sia necessario un notaio, mentre per un contratto d’affitto, a volte ci si affida al fai da te o a soggetti non ben attrezzati per metterci in sicurezza, dopo la stipula del contratto?

Per evitare contenziosi, per avere una consulenza giuridica sulla tipologia di contratto più utile alle esigenze delle parti, per dare un contributo di trasparenza e correttezza nel mercato degli affitti, il SUNIA della Toscana dal mese di giugno partirà con ‘Contratto Sicuro’, una campagna per affittare secondo le regole, per avere una consulenza giuridica su ogni tipologia contrattuale. “Il nostro obiettivo” dice Laura Grandi , segretaria del Sunia della , “ è quello di dare un contributo tangibile a rendere legale il mercato toscano degli affitti. La mission del SUNIA della Toscana è quella di far percorrere a tutti la strada di contratti regolari e ‘sicuri’. E dove meglio che presso un Sindacato serio e preparato, ci si può rivolgere?”

Al SUNIA della Toscana sarà possibile trovare un servizio utile alla stipula e alla corretta comprensione delle normative e delle clausole contrattuali ed una competente guida ai benefici economici e fiscali. Perché per non rischiare, conviene affittare secondo le regole!

Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze