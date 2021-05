Una donna è rimasta ferita dopo il crollo di un balcone al primo piano di un'abitazione del Grossetano. Siamo nel comune di Pitigliano. A rimanere ferita una donna di 39 anni, che dopo la caduta ha riportato contusioni varie. È dovuto intervenire l'elisoccorso Pegaso per trasferirla all'ospedale Misericordia di Grosseto in codice giallo.

Un fatto simile era avvenuto in provincia di Firenze, a Montaione, due anni fa. In quel caso non vi furono feriti.