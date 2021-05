Danneggiano auto e picchiano poliziotti, arrestati a Pistoia

Hanno danneggiato auto in sosta e di passaggio e non contenti hanno ferito due cittadini e due poliziotti.

Un 26enne e un 37enne sono stati arrestati ieri sera nel centro di Pistoia, in via Frosini, per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento aggravato.

Dopo l'udienza di convalida dell'arresto, tenutasi in tribunale a Pistoia, è stata disposta nei confronti del 26enne e del 37enne, entrambi cittadini marocchini, la misura cautelare degli arresti in carcere in attesa di processo. Sono risultati non in regola con le norme di soggiorno.