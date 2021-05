Danneggiano manifesti di una trattoria a Firenze e minacciano il titolare: denunciati tre giovani

Nella serata di ieri, i carabinieri di Firenze hanno denunciato in stato di libertà, per il reato di danneggiamento e minacce, tre giovani fiorentini, due classe '93 ed uno '94. Gli stessi hanno danneggiato i manifesti di una trattoria in via de' Benci e minacciato il titolare. Quest’ultimo ha chiesto l’intervento dei Carabinieri che, giunti sul posto, hanno bloccato i giovani che nel frattempo avevano tentato invano di far perdere le loro tracce. Due dei tre denunciati sono già noti alle Forze dell’Ordine.