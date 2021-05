Fi-Pi-Li, Picchielli (Lega): "Promesse di Giani non mantenute. Servono risposte concrete"

La Fi-Pi-Li è ormai in uno stato che possiamo definire indegno per l’importanza che ricopre tale snodo stradale per la nostra regione. Le roboanti promesse di Giani durante la campagna elettorale, non solo non sono state mantenute, ma la situazione è addirittura peggiorata. Molti tratti della superstrada sono costantemente oggetto di lavori, che a causa della loro lentezza, comportano enormi disagi agli automobilisti, ai lavoratori pendolari, oltre che ritardi nei trasporti di merce. Giani, che in questo periodo, appare preoccupato da altri problemi, come l’inchiesta per infiltrazioni mafiose che sta travolgendo il Partito Democratico, si è completamente disinteressato della Fi-Pi-Li e non sta monitorando l’andamento dei lavori. Proprio nel periodo di inizio stagione balneare, che vedrà migliaia di fiorentini, empolesi e residenti in altre zone della Toscana, spostarsi verso la costa nel fine settimana, appare doveroso un intervento in merito del Presidente della Regione. Inoltre Giani deve spiegare come la creazione della società Toscana Strade Spa, a cui vorrebbe dare il compito di gestire la Fi-Pi-Li “come un’autostrada”, risolverebbe questi problemi. Promesse come una manutenzione costante, la creazione di corsie d’emergenza ed anche tratti a tre corsie dove possibile, che adesso sembrano essere stati solo spot elettorali. I cittadini toscani ed i nostri concittadini empolesi meritano risposte adesso!

Andrea Picchielli

Capogruppo Lega Salvini Empoli

Commissario Lega Salvini Empolese Valdelsa