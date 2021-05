Finisce in una scarpata con la moto: elisoccorso a Certaldo

Era andato a fare un giro con la sua moto da cross a Certaldo, ma è uscito di strada ed è finito in una scarpata. L'uomo è finito in codice rosso all'ospedale Le Scotte di Siena con l’elisoccorso Pegaso. A recuperarlo dalla scarpata sono stati i vigili del fuoco di Petrazzi. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 12 in località Fiano. Ancora da capire la dinamica. Il personale dei vigili del fuoco ha recuperato il centauro, affidandolo poi ai sanitari del 118 intervenuti anche con l'elisoccorso Pegaso.