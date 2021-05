Giani (Misericordie) dai confratelli di Empoli

Nel pomeriggio di venerdì 28 maggio Domenico Giani, candidato alla Presidenza della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, si è recato in visita alla Misericordia di Empoli.

Insieme al Presidente della Federazione Misericordie della Toscana Alberto Corsinovi ha visitato le sedi dell'Arciconfraternita, portando il suo saluto ai volontari giallo-ciano.

Nella sede storica dell'associazione ha incontrato il Governatore e i Consiglieri del Magistrato della Misericordia di Empoli, e i Governatori delle Misericordie dell'Empolese Valdarno Valdelsa per un confronto con le associazioni del territorio. Un momento importante di condivisione dei temi che da sempre guidano il movimento delle Misericordie, e che adesso, in particolar modo, devono essere secondo Giani una guida nella ripartenza dopo la pandemia per una rinascita umana, educativa e formativa.

“Sentiamo parlare di 'ricostruzione' e di recovery found per poter uscire da questa grave crisi. Ma la crisi economica investe anche la persona - ha affermato Giani - e uno dei punti centrali del mio programma è riscoprire le nostre radici nel servizio alla Persona, rilanciare quei valori etici, morali e cristiani che da sempre hanno caratterizzato il mondo delle Misericordie, e di cui sono orgoglioso di far parte."

Fonte: Misericordia di Empoli