Giovanissimi studenti ripuliscono le aree verdi pubbliche di Marcialla

Piccoli gesti, individuali e collettivi, fanno grande l’ambiente, soprattutto se a rispettarlo e a tenerlo pulito sono le bambine e i bambini di Barberino Tavarnelle. L’amore per il territorio e la cultura green nascono sin dall’età dell’infanzia e crescono insieme alla comunità, diffondendosi tra i borghi e le frazioni del Chianti e della Valdelsa. Questa volta sono stati gli allievi della scuola dell’Infanzia di Marcialla a prendere per mano gli adulti e, muniti di guantini, buste e raccattini, offerti dal Comune, hanno dato prova del loro impegno di volontari ambientali, aderendo all’iniziativa di sensibilizzazione sul tema dei rifiuti “Chianti Green”.

L'uscita è stata possibile anche grazie alla collaborazione dei cittadini volontari di Marcialla. Il progetto di ecotrekking promosso dal Comune, Lions Barberino Montelibertas e Il Gazzettino del Chianti e delle Colline fiorentine, ha fatto innamorare cittadine e cittadini di ogni età, protagonisti di numerose uscite sul territorio dai primi mesi dell’anno nel corso delle quali è stata messa in atto la pratica sostenibile del raccogliere i rifiuti camminando.

Anche i piccoli dell’infanzia di Marcialla si sono fatti avanti e, coordinati dalle loro insegnanti, alla presenza delle assessore Serena Fedi e Marina Baretta, hanno battuto ogni angolo di piazza Brandi, dei giardini pubblici e delle aree circostanti la scuola situata in via Matteotti, per rimuovere piccoli rifiuti abbandonati, in linea con lo slogan della pettorina gialla che indossavano: “Stiamo lavorando per noi”.

I piccoli hanno riempito quattro/cinque buste con cartacce, plastica, involucri di snack e tanti mozziconi di sigaretta. Anche il gruppo Lions Barberino Montelibertas ha riunito nei giorni scorsi alcuni soci per ripulire le zone di Sambuca, nei pressi del Pontenuovo, e sulla Provinciale 101, nei pressi dei Chiostrini. Il dinamico gruppo dei Lions è riuscito a raccogliere un grosso quantitativo di rifiuti tra cui alcuni ingombranti come pneumatici, parti di elettrodomestici e mobili, ferraglie. Soddisfatto dell’ampia partecipazione al progetto della comunità di Barberino Tavarnelle il sindaco David Baroncelli: “Occorre rispettare l’ambiente come fosse casa nostra – ha commentato – per costruire la nostra felicità e trasmetterla alle nuove generazioni abbiamo bisogno di piantare risorse imprescindibili, il rispetto delle aree comuni, l’amore per la natura, necessarie a costruire un sistema sociale incentrato sulla legalità e l‘equità”.

Intanto la presidente Lions Barberino Montelibertas Lia Corsi e l’assessore all’Ambiente Serena Fedi sono intente ad organizzare la giornata di premiazione dei vincitori del progetto Chianti Green che si terrà domenica 6 giugno alle ore 18 nell’area naturalistica di Badia a Passignano.