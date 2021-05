I servizi educativi del Comune di Pistoia rendono omaggio a Eric Carle

Lo scrittore e illustratore statunitense di libri per bambini Eric Carle, morto il 23 maggio scorso all’età di 91 anni, è stato un grande protagonista nella vita dei servizi educativi pistoiesi. Un rapporto stretto unisce infatti Pistoia a Eric Carle e al suo straordinario museo, costruito in un frutteto (chiaramente di meli, in onore al “Bruco mai Sazio”) su una collina nel Massachusetts, dove la città toscana è stata invitata a dare il proprio contributo in occasione di alcuni convegni. Così, per rendere omaggio a un autore tanto talentuoso, giovedì 3 giugno, alle 10, tutti i sevizi educativi e le scuole dell’infanzia comunali renderanno omaggio a Carle e leggeranno un suo albo. L’Amministrazione comunale invita tutti i servizi educativi e gli istituti scolatici ad unirsi a questa iniziativa per renderla ancora più corale.

Eric Carle ha visitato Pistoia e i suoi servizi educativi in occasione della mostra Non fare male a una mosca. Il mondo di Eric Carle che il Comune ha organizzato nel 2001 proprio in omaggio all’illustratore, molto amato dai bambini. Nell’occasione, con la sua energia e il suo spirito creativo, Carle ha tenuto alcuni laboratori per insegnanti, durante i quali sono state realizzate le carte veline usate dall’autore per le illustrazione dei suoi libri.

Ogni servizio educativo e scuola dell’infanzia pistoiese si è arricchito con i suoi albi, dai colori sgargianti e non convenzionali, e le sue storie hanno stimolato la crescita di tutti i bambini che le hanno ascoltate. Lui stesso, colpito dalla diffusione dei suoi testi, in particolare del “Piccolo Bruco Mai Sazio” (che ha venduto oltre 55 milioni di copie in tutto il mondo ed è stato tradotto in più di 70 lingue) ha spiegata così il suo successo «All’inizio non capivo neppure io perché fosse così popolare, ma nel tempo mi sono convinto: è una storia di speranza. “Tu piccolo bruco puoi crescere, dispiegare le tue ali e volare nel vasto mondo”: credo che questo abbia toccato un tasto comune a molti lettori».

Eric Carle aveva ben chiaro che i bambini sono per loro natura creativi e desiderosi di imparare e con le sue storie ha sempre contrastato l’innata paura dell’ignoto con messaggi positivi e di speranza; così come con il suo uso non convenzionale dei colori ha ribadito che nell’arte non esistono colori sbagliati.

«Le educatrici e le insegnanti dei servizi educativi e delle aree bambini - afferma l’assessore all’educazione Alessandra Frosini –, con la sensibilità che le contraddistingue, per omaggiare Eric Carle registreranno alcune letture che saranno inserite nel sito del Comune in una specifica sezione a lui dedicata.»

La sezione “Ciao Eric Carle” sarà creata all’interno dell’area tematica “Educazione e istruzione” sul sito www.comune.pistoia.it.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa