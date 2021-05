Il Teatro di Bo' si reinventa ancora una volta

Si è tenuta la Conferenza Stampa dei Pensieri di Bo' e del Teatro di Bo' con la presenza di Franco Di Corcia Jr, Direttore Artistico e Fondatore dei Pensieri di Bo', Mattia Pagni e Bianca Macerini Papini, Creativi del Teatro di Bo', e i rappresentanti di Confesercenti Toscana Nord del territorio, Alessandro Cai, Presidente Confesercenti Valdera Cuoio, Giacomo Lazzeri, Coordinatore di Zona, e Simone Romoli, responsabile Area Pisana. Confesercenti collaborerà con il Teatro nella realizzazione degli AperiVintage che coinvolgeranno le attività di Salumificio Rosi e Vini Marzocchi Montefoscoli , che ringraziamo di cuore.

Di seguito il testo della Conferenza ed il contributo di Alessandro Cai, Presidente Confesercenti Valdera Cuoio.

Come è noto il nostro settore – quello dello spettacolo dal vivo – è in una situazione di crisi profonda causata dalla Pandemia.

Sopravvivono alla crisi solo quei Teatri finanziati dallo Stato tramite il FUS, mentre le realtà piccole e/o indipendenti come la nostra (definite in gergo ‘Teatro OFF’) sono al collasso.

Non ci prolunghiamo oltre anche perché so per certo che la situazione in cui versiamo tutti sia bene chiara per quanti sanno leggere il contemporaneo.

Questo periodo di ‘chiusura’ ci ha portato però a riflettere – dopo vent’anni di attività – sulla utilità di diversificare le nostre azioni. Non solo per dare risposte alla ‘crisi’ ma guardando oltre la crisi.

Come Istituzione Culturale e come Artisti sentiamo forte la responsabilità di costruire nuove fondamenta dove poggiare processi creativi identitari aiutando ed aiutandoci nel processo fondamentale – secondo noi – della ‘cura’.

E’ in questa ottica che abbiamo iniziato la costruzione di attività per il Tempo dell’Estate: dedicando ad esso il processo della socialità (la cura degli altri e di noi con gli altri)

La premessa fatta ci ha aiutato nella ricerca di un nostro nuovo linguaggio poetico.

Fin dalla nostra costituzione – oramai più di vent’anni fa – ci siamo sforzati nella costruzione di reti sul e nel territorio: con le Scuole, gli Enti Pubblici, le Associazioni di Categoria, Agenzie Formative, le strutture di volontariato e con quanti vivono l’Arte e le sue sfumature. Abbiamo sempre creduto nell’importanza della rete.

Ciò ci ha fatto sentire meno soli. E anche oggi, nel presentare le nostre attività, siamo ‘ricchi’ della presenza e collaborazione di nuovi soggetti e creature poetiche.

Anche in questo nuovo corso dei Pensieri di Bo’ abbracciamo ‘la cura degli altri’ sostenendo l’Associazione della Valdera ‘Non più sola’ a sostegno delle donne affette da TSM: anche per il 2021 devolviamo 2 euro delle tessera associativa del valore di 10 euro.

La nostra Associazione sta valutando anche altre attività di sostegno solidale a strutture che conducono battaglie importanti. Voglio ricordare la frase che guida le nostre scelte: ‘Noi siamo chi incontriamo’ (Mimmo Lucano)

Preme anche dire che la nostra struttura:

- Dal 2018 è socio promotore del C.RE.S.CO. Coordinamento delle Realtà della Scena Contemporanea. C.Re.S.Co. è un coordinamento nazionale che raccoglie e rappresenta oltre 100 tra artisti, professionisti, strutture e festival che utilizzano i nuovi linguaggi della scena e si pone quale interlocutore propositivo presso le istituzioni nazionali.

- Da luglio 2020 è tra i firmatari del Manifesto Consulta Permanente per le Arti e lo Spettacolo e da 15 giorni Franco Di Corcia jr è nella Segreteria Nazionale di tale organo.

Le nostre attività per l’estate sono illustrate nei singoli depliant che di seguito sintetizziamo:

- La Scuola di Teatro: laboratori teatrali e creativi per Bambin*, Ragazz* ed Adult* sia su Santa Maria a Monte ed alcune attività anche su Pontedera all’interno dello Spazio GOLENA (ringraziamo la Associazione la Mongolfiera di Pontedera nella persona di Andrea Bartalena per l’opportunità offertaci per il secondo anno)

- Le Favole di Peter Pan in Tour: incontrare i bambini* e le loro famiglie nei giardini e Spazi Verdi del nostro Comune. Un modo per stare insieme. Un modo per ‘curare’ la nuova socialità. Affidiamo questo a Mattia Pagni e alla sua ‘creatura’ Peter Pan. Gli incontri si concluderanno con lo Spettacolo in Teatro il 31 luglio!

- APERI-VINTAGE da Sabato 12 giugno. Stare insieme nella costruzione di un ‘salotto’ (il Salotto di Bo’) dove scambiarsi, raccontarsi e ‘guardare oltre’. Il tutto con un occhio VINTAGE. Il progetto vede la collaborazione della ConfEsercenti – che ringraziamo molto per sostenerci in questa iniziativa – che ha coinvolto due ‘marchi’ prestigiosi del nostro territorio : Salumificio Rosi e Marzocchi vini tipici di Toscana che offriranno i loro prodotti ai partecipanti.

Il progetto APERIVINTAGE è curato dai creativi della nostra struttura Mattia Pagni e Bianca Macerini Papini

- LA BOTTEGA DI BO’ è l’ultima nata della nostra struttura. Un sogno nel cassetto che si è realizzato. La vendita on line degli abiti ‘vintage’ del Teatro. Un modo diverso per sostenere i nuovi linguaggi poetici ed artistici dei Pensieri di Bo’.

Il progetto LA BOTTEGA DI BO’ è curato dai creativi della nostra struttura Mattia Pagni e Bianca Macerini Papini.

Concludiamo nel ringraziare tutti. In particolare il Sindaco Ilaria Parrella che non ha fatto mai mancare il suo appoggio anche emotivo e con la quale – crediamo - abbiamo contribuito a costruire un ‘pezzetto di cultura’ nel nostro territorio.

Ringraziamo Voi giornalisti che avete sempre dedicato spazio alle nostre attività.

Ringraziamo la ConfEsercenti di Pisa nelle sue rappresentanze locali qui presenti.

Un ringraziamento personale va a Mattia Pagni, a Bianca Macerini Papini e ad Alessandra Santini per aver sempre accompagnato con entusiasmo e ‘sguardo nuovo’ le partenze dei Pensieri di Bo’!

Franco Di Corcia jr

L'animazione commerciale e la valorizzazione turistica dei luoghi passano attraverso la realizzazione di eventi e iniziative capaci di richiamare il pubblico. Finalmente diventa possibile proporre nuovamente momenti di intrattenimento e riappropriarsi di spazi di socialità come quelli offerti dalla rassegna estiva dell'associazione Pensieri di Bò, grazie anche all'accelerazione della campagna vaccinale. Come Confesercenti Valdera Cuoio abbiamo da subito sostenuto Aperi Vintage, coinvolgendo anche aziende del territorio come il Salumificio Rosi di Santa Maria a Monte e la Marzocchi Vini di Montefoscoli, nostri partner consolidati in numerose iniziative.

Il commercio locale ha bisogno di questo tipo di iniziative, poiché la conformazione del paese non permette un naturale passaggio e sosta di persone che vengono da fuori, come ad esempio a Bientina. Di conseguenza abbiamo bisogno di iniziative che siano appetibili

per portare le persone nel centro del nostro borgo, in modo tale da aiutare anche l’economia dei nostri commercianti.

Un ringraziamento particolare al nostro coordinatore di zona Giacomo Lazzeri per il prezioso lavoro di collegamento con Confesercenti che ha reso possibile la nostra partecipazione alla rassegna.

Alessandro Cai, Presidente Confesercenti Valdera Cuoio